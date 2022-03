Il Banco Alimentare scende in campo: raccolta fondi per aiutare l’Ucraina

Anche il Banco Alimentare del Piemonte scende in campo per affrontare l’emergenza Ucraina. Sul territorio è stato incrementato il sostegno alle organizzazioni caritative che assistono i profughi, basandosi sulla rete già capillare delle 600 associazioni, enti e parrocchie che si riforniscono di cibo nei magazzini di Moncalieri, Asti, Biella, Cuneo e Novara e distribuiscono le buste della spesa. A livello internazionale, insieme alla Federazione Europea dei Banchi Alimentari, è stata lanciata la campagna #AllTogether4Ukraine che ha permesso di raccogliere 1,8 milioni di euro da aziende, fondazioni e privati, per sostenere a livello alimentare la popolazione in fuga dalle zone di guerra.

Prosegue anche l’attività di “Hope – Together for Peace”, la tavola rotonda di coordinamento e intervento formata da 1 Caffè Onlus, Banco Farmaceutico Torino ODV, I Falchi di Daffi, Missionland, Rainbow for Africa e Sermig Arsenale della Pace, che ha un duplice obiettivo: da un lato sostenere una casa di accoglienza per profughi al confine rumeno con beni e servizi di prima necessità; dall’altro allestire un’unità ospedaliera mobile, con il trasferimento di personale medico e la fornitura di medicinali e attrezzatura per operazioni chirurgiche.

Ha già portato a termine la sua prima missione in Polonia l’associazione nazionale della Polizia di Stato sezione di Ivrea che, accogliendo le richieste di cittadini ucraini residenti in Italia, è andata con propri mezzi a Varsavia per recuperare 5 donne e 6 bambini in fuga dalla guerra. Le raccolte di fondi e materiali sono tantissime. Medicinali, medicazioni e materiale sanitario sono l’obiettivo dell’azione promossa da Anemon Onlus, in collaborazione con Farma Onlus, associazione benefica di Federfarma Torino. Reale Foundation e quattro associazioni (CasaOz, Ugi, Adisco e l’immancabile Sermig) sostengono le famiglie dei bambini oncologici portati a Torino e curati al Regina Margherita. Sono attive anche la Comunità di Sant’Egidio Piemonte e la Caritas diocesana, Unhcr è presente in tutti i Paesi confinanti e in Ucraina, altre raccolte sono state attivate da Casa Acmos e Arca Solidale: link e iban sul sito comune.torino.it/emergenzaucraina.