Il 7 ottobre uscirà Far Cry 6!

Ubisoft ha annunciato che Far Cry 6 uscirà il 7 ottobre su Xbox Series X | S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Stadia, Amazon Luna e su Windows PC esclusivamente su Epic Games Store e Ubisoft Store. Il gioco sarà anche disponibile su Ubisoft+, il servizio di abbonamento di Ubisoft.

Il gioco è ambientato a Yara, un paradiso tropicale congelato nel tempo nel cuore dei Caraibi. Qui, i giocatori vivranno la scarica adrenalinica e il caos della guerriglia unendosi alla rivoluzione per liberare il popolo di Yara dal regime oppressivo del dittatore Antón Castillo e suo figlio adolescente Diego – interpretati da Giancarlo Esposito (The Mandalorian, Breaking Bad) e Anthony Gonzalez (Coco). Lo sviluppo di Far Cry 6 è guidato da Ubisoft Toronto.

Nei panni dell’ex militare di Yara Dani Rojas, i giocatori verranno catapultati nel movimento di guerriglia mentre la brutalità del regime di Antón raggiunge nuove vette e il fuoco della rivoluzione accende il paese. I giocatori potranno scegliere se giocare con la versione femminile o maschile di Dani, e uniranno le forze con un colorato cast di personaggi, inclusa Clara Garcia, a capo del gruppo rivoluzionario Libertad, o Juan Cortez, una cinica ex spia del KGB e maestro della guerriglia, mentre combatteranno per annientare il tiranno.

Per avere la meglio contro l’enorme potere dell’esercito di Antón, i giocatori dovranno adottare lo spirito “resolver”, una filosofia diffusa per Yara e basata sull’intraprendenza, assicurandosi di usare qualsiasi cosa abbiano a disposizione per scatenare il caos sul regime. Alimentato dalla creatività del genio “resolver” Juan Cortez, Far Cry 6 comprende un ampio e inaspettato arsenale di armi e strumenti “resolver”. Da una minigun alimentata dal motore di una moto a uno zaino lanciamissili, spingere lo spirito “resolver” al limite darà a Dani il potere di un intero esercito.

Far Cry 6 darà ai giocatori una libertà senza precedenti per permettere loro di godersi il gioco come vogliono supportando il loro stile di gioco, sia che preferiscano un approccio furtivo o un approccio basato sulla forza. Oltre alle opzioni resolver, i giocatori potranno usare armi tradizionali e adottare nuovi modi per attraversare la mappa, come cavalli, carrarmati e folli veicoli fai-da-te. Potranno anche fare allearsi con i nuovi compagni animali come Chorizo, l’adorabile bassotto a cui nessun soldato può resistere, o Guapo, il coccodrillo di Juan affamato di soldati.

Nelle modalità solo o co-op per due giocatori, i giocatori esploreranno un vasto open world ricco di contrasti, da giungle lussureggianti a città decadenti. Con l’esercito di Antón che controlla i cieli, le strade e il mare, i giocatori agiranno da campi di guerriglia nascosti per il paese, radunando soldati e risorse mentre pianificano la prossima mossa. I giocatori dovranno esplorare il mondo e affrontare le situazioni come veri soldati di guerriglia per assicurarsi che ogni colpo contro il regime vada a segno.

I fan che preordineranno Far Cry 6 avranno accesso al “Pack Libertad” che include il “Completo Libertad” per Chorizo e l’innovativo “Discos Loco”, un lanciadischi armato che farà ballare i nemici sulle proprie tombe. Far Cry 6 su Xbox One o PlayStation 4 potranno aggiornare la propria versione alla next gen senza costi aggiuntivi su Xbox Series X e PlayStation 5.