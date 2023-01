Il 2023 di Alessia Marcuzzi: «Alla ricerca della felicità»

Reinventarsi a 50 anni non è da tutti, ma è da Alessia Marcuzzi. Nel giro di pochi mesi la conduttrice romana ha chiuso due capitoli importanti della sua vita, che resteranno ricordi ma non rimpianti. Prima il divorzio, lavorativo, da Mediaset e poi quello dal marito, Paolo Calabresi Marconi, per ripartire quasi da zero. «Si tratta di non avere paura di prendere la strada più difficile – ha spiegato al Corriere – in nome di quella ricerca della felicità che io, forse anche in modo bambinesco, continuo a ritenere troppo importante». Qualcuno le può leggere come forzatura, lei invece le considera scelte improrogabili e inevitabili perché per una volta ha voluto pensare a se stessa: «Devo essere felice, sì. Poi quando ci sono dei figli bisogna che anche loro lo siano, sia chiaro: è vero che sono una sempre alla ricerca di emozioni, ma sono anche molto chioccia come mamma. Parlo con i miei figli delle mie scelte e la mia famiglia, mia mamma, mio papà, mi supporta e mi sostiene sempre, senza farmi sentire mai giudicata. Ci si deve provare nella vita ad essere felici, insomma. Poi non è sempre semplice. Ma oggi sono serena».

Questa serenità l’ha portata anche a riprogrammare le sue scelte. Ecco il senso del suo debutto in Rai con “Boomerissima” (la prima puntata ha fatto registrare un ottimo share) ogni martedì in prima serata (per ora quattro puntate, in attesa della risposta da parte del pubblico). Alessia spiega che in realtà non aveva programmato specificamente quel tipo di percorso, anche perché la sua idea era quella di staccare con il mondo della televisione e quando ha deciso di farlo non aveva ben chiaro cosa sarebbe successo. Pensava più che altro alle nuove strade che si era aperta nel mondo della moda e invece, inattesa, è arrivata la chiamata per quel progetto, nato durante la pandemia. Ora sente di fare qualcosa che le somiglia, anche se tagliare i ponti con il passato in entrambi i casi non è stato facile: «Sono riuscita a mantenere buoni rapporti con tutti, non ci sono state discussioni o litigi e sono andata via davvero per un’esigenza mia. Non ho un’esclusiva con la Rai, anche se ci sto lavorando bene. Ma le porte non sono chiuse». Nemmeno all’amore.