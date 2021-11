20 novembre 1925. Nasce Bob Kennedy (sempre al fianco di JFK, ucciso nel ‘63. Nel ‘68 si candida anche lui alle Presidenziali USA. È in vantaggio, ma lo accoppano, tra i misteri, come il fratello. Adorato da molti americani, forse anche da Marilyn Monroe. Certamente dalla moglie, che gli dà 11 figli in 17 anni).