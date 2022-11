Ignazio-Cecilia, Belen approva: «Non vedo l’ora di essere zia»

Il matrimonio si farà, ma la data è un mistero che vogliono conservare ancora per un po’. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno raccontato la svolta a “Verissimo” spiegando che ci sono date impossibili per le cerimonia. Non pienissima estate perché fa troppo caldo e non settembre, perché Francesco Moser, padre dello sposo, è stato tassativo: c’è la vendemmia e l’azienda di famiglia non può fermarsi.

Quindi o tarda primavera, oppure autunno inoltrato, lo capiremo. Intanto lui ha svelato che «durante la proposta mi sono un po’ inceppato. Lei se l’aspettava al compleanno la scorsa estate, era pronta. Ma visto che il nostro rapporto era nato sotto i riflettori non volevo esasperare. La proposta plateale non era una cosa che mi piaceva molto. Per l’anello ho chiesto aiuto a Belen. Sua sorella l’ha visto in anticipo e ha approvato. La cosa più bella di Cecilia è la sua bontà e spontaneità e chi la conosce lo capisce subito».

Sono passati più di cinque anni da quando al Gf Vip 2 hanno scoperto di essere attratti: «Ho incontrato la mia anima gemella, sono fortunata – ha ammesso Cecilia – e non tutti hanno la fortuna di incontrarsi. Quando ho incontrato lui ero in un periodo complicato. Non stavo molto bene non sorridevo più e lui mi ha portato leggerezza. Ignazio non mi ha mai voluto cambiare e mi ha accettato con tutti i miei difetti. Devo dire che mi ha dato tanta sicurezza».

Insieme hanno anche superato la crisi dell’estate 2020: «Come dice mia sorella Belen ci sono stati momenti belli e anche brutti. Ci siamo anche lasciati, però ci siamo ritrovati. Avevamo preso un momento di riflessione. C’è stata questa crisi ed è servita. Quel periodo ci ha resi più forti. Diciamo che ci siamo lasciati una volta, per poco tempo. Abbiamo deciso insieme di allontanarci, litigavamo tanto. Siamo stati intelligenti a prenderci una pausa e capire di rallentare».

E adesso la cerimonia, benedetta anche da Belen che li ha salutato con un video messaggio: «Sono molto contenta, siete una coppia vera e bella. Avete la possibilità di dire di sì e l’avete fatto. Siete rimasti uniti ed è bellissimo. Non vedo l’ora di diventare zia, datevi da fare».