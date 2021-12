Ieri paura in un altro cantiere edile: a fuoco il tetto, famiglie evacuate [FOTO e VIDEO]

Non sono giorni fortunati per i cantieri edili a Torino. Dopo il drammatico crollo della gru di sabato scorso in via Genova, ieri un altro incidente, per fortuna molto meno grave, si è verificato dalla parte opposta della città, in via Piossasco 8, a pochi passi da via Cigna. Questa volta a far scattare l’allarme non è stato un crollo ma l’incendio che si è sviluppato sul tetto dell’edificio, dove gli operai stavano stendendo una guaina catramata.

È successo intorno alle 10.30. «Ho sentito gli operai che stavano lavorando – racconta Gaetano, che abita in un appartamento che si affaccia proprio su quel tetto – poi ho sentito urlare e quando mi sono affacciato c’erano le fiamme. Erano molto alte ma per fortuna nessuno si è fatto male». Gli operai infatti, dopo aver inutilmente tentato di spegnere le fiamme, sono riusciti a scappare e a chiamare i vigili del fuoco. Nel frattempo, dal palazzo di 4 piani, si allontanavano velocemente tutti gli inquilini: 14 persone in quel momento presenti in casa che sono riuscite a scendere in strada, anche loro senza danni.

Sul posto sono accorse 5 squadre dei vigili del fuoco che, con l’ausilio dell’autogru, sono riuscite a salire fino sul tetto e ad avere la meglio sulle fiamme prima che potessero estendersi ai palazzi vicini o attaccare i piani inferiori. Con loro anche la polizia municipale, incaricata delle indagini su quanto avvenuto, e i carabinieri, che hanno “schierato” anche il loro elicottero per osservare da un punto di vista privilegiato quanto stava avvenendo sul tetto di via Piossasco. Alla fine tutti gli inquilini hanno potuto far rientro in casa tranne quelli dell’ultimo piano, danneggiato – in maniera comunque non grave – dalle fiamme e dall’acqua utilizzata per spegnerle.

Ora bisognerà stabilire con precisione cosa è successo. Nel palazzo erano in corso di svolgimento degli interventi di restauro della facciata e del tetto e, come detto, l’ipotesi principale è quella di un problema durante la posa della guaina catramata. Saranno gli accertamenti dei vigili del fuoco e della polizia municipale a stabilire se si è trattato di un incidente inevitabile o di un errore umano, se tutte le misure di sicurezza nel cantiere sono state rispettate e a individuare eventuali responsabili.

I VIDEO: