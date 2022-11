Icardi dimentica Wanda Nara? Due gol nel derby per Devrim

La doppietta con la quale Mauro Icardi ha deciso il derby di Istanbul contro il Besiktas lo ha fatto entrare nel cuore dei tifosi. In particolare di una che era in tribuna ad applaudirlo. Perché secondo la stampa turca, che sta seguendo attentamente tutta l’evoluzione della storia con Wanda Nara, ha già trovato una possibile sostituta. Il bomber infatti avrebbe iniziato una relazione con l’attrice turca Devrim Özkan. E in Argentina i media hanno subito raccolto la palla al volo rilanciando la notizia: «Questa attrice è legata a Mauro Icardi». In una immagine diventata virale in poco tempo l’ex di Wanda Nara e l’attrice turca si sfiorano le mani. E lei era di nuovo presente allo stadio in occasione dell’ultima partita del Galatasaray con il Besiktas. Ma chi è la bruna che avrebbe fatto perdere la testa a Maurito? Classe 1998, un passato da buona atleta di judo, la Özkan fin dai tempi del liceo ha deciso che la sua carriera sarebbe stata quella dell’attrice. Così ha cominciato a frequentare quell’ambiente quando era appena maggiorenne e ha debuttato in una serie tv nel 2017. Poco alla volta si è fatta strada diventando protagonisti di altre serie che in Italia non sono ancora arrivate ma nel suo Paese sono popolarissime. Dopo Eugenia “China” Suarez, che un anno fa di questi tempi aveva incrinato per la prima volta il matrimonio Vip, di nuovo un’attrice? Presto per dirlo anche perché nessuno li ha mai gisti ancora insieme. Ma intanto i media sono scatenati. La distanza tra Mauro Icardi e Wanda Nara in questo momento è totale. Lo abbiamo capito anche dall’ultima intervista dell’imprenditrice argentina a “Verissimo”: «Abbiamo iniziato una separazione soprattutto per organizzare il discorso dei bambini, perché con cinque bambini devi essere organizzata. Non l’abbiamo fatto per litigare. In fondo siamo una famiglia e quindi mai dire mai, ma non stiamo assieme già da due mesi anche se ci parliamo tutti i giorni». Le voci sulla nuova fiamma del marito non le commenta, ma lascia aperte le porte: «Ci siamo lasciati, ma non possiamo escludere niente».