Iannone-Elodie, avanti tutta «Ma lei non è più la stessa…»

La loro conoscenza è cominciata in vacanza e in Sardegna. Da allora sono passati meno di 4 mesi ed Elodie si è gettata a capofitto nella storia con Andrea Iannone che molto probabilmente a febbraio l’accompagnerà al Festival di Sanremo 2023. Tutto a posto quindi? All’apparenza sì, perché i segnali che hanno mandato loro fino ad oggi, sui social e con le poche immagini rubate dai paparazzi confermano la grande intesa della coppia.

Eppure c’è qualcuno che dubita e lancia il primo allarme. Perché quello che vediamo non è tutto quello che stanno vivendo. A lanciare l’allarme è Alberto Dandolo dalle pagine del settimanale “Oggi”. Il giornalista, esperto di gossip, spiega la mutazione di Elodie nelle ultime settimane. Un cambio di umore e di atteggiamento che hanno notato in molti. Così alcuni amici della cantante si sarebbero lamentati con Dandolo, spiegando che non riconoscono più quella spontaneità e semplicità tipiche di Elodie. Di recente, spiega l’articolo, la coppia è stata avvistata in un noto locale di Milano. «Scortati come due star di Hollywood si sono però rifiutati di assecondare qualsivoglia richiesta di selfie e contatti da parte di alcuni ammiratori».

La colpa sarebbe proprio dell’ex pilota Suzuki e Ducati nel motomondiale, perché grazie alla sua vicinanza la Di Patrizi ha cambiato abitudini e atteggiamento. Forse solo un caso, però intanto sono le prime nubi all’orizzonte.

Qualche tempo fa lei, intervistata da Vanity Fair, aveva spiegato cosa le interessa di Iannone. «È una persona che mi piace, ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall’altra. Se dovesse fiorire, fiorirà. Ma non è il momento di parlarne». Ora invece ne parlano, tanto che lei è già andata a conoscere la famiglia di Andrea a Vasto, in Abruzzo. E più di recente sono riapparsi in una foto molto intima che li immortalava sorridenti e felici sotto le coperte. Con Belen Rodriguez era finita perché lei aveva preferito ricominciare insieme a Stefano De Martino, anche se poi avevano rotto di nuovo prima di riconciliarsi.