I volontari scendono in campo per pulire il Po da alghe e rifiuti

Una giornata di pulizia delle sponde del Po dal fiume (utilizzando gommoni) e da terra. È l’iniziativa messa in campo per la giornata di oggi da Legambiente Metropolitano con Triciclo, United Sport VdL, Casa Ambiente, Scholé e i progetti Vie d’Acqua e Pianeta Azzurro, con la collaborazione di Decathlon e della Croce Rossa Torino. L’evento ha l’obiettivo di intervenire sulle acque e le sponde attigue, ripulendole da rifiuti grandi e piccoli.

La pulizia sarà focalizzata sulle sponde ripariali del Po torinese, compresi gli attracchi fluviali del Gtt: incuria, piogge abbondanti e mancanza di interventi strutturali hanno infatti riportato rifiuti e degrado ambientale sulle acque e sulle zone perifluviali del tratto di Po torinese interessato dall’iniziativa. Si camminerà e si remerà sul tratto di Po torinese, dai Murazzi fino al Borgo Navile di Moncalieri, per sensibilizzare enti territoriali, amministrazioni e cittadini sulle condizioni di degrado estetico e funzionale delle sponde del Po torinese.

Sponde che andrebbero considerate a tutti gli effetti beni comuni da mantenere e valorizzare come risorsa economica, turistica e paesaggistica, invece ad oggi inutilizzata. Un modo per riflettere quindi sulla necessità di una pianificazione degli interventi sui corsi d’acqua torinesi al fine di ricostruire un rapporto tra uomo e fiume, in chiave sostenibile, che valorizzi il territorio circostante e la riserva della biosfera Unesco CollinaPo.

L’obiettivo dell’iniziativa è anche quello di allargare la partecipazione al maggior numero di associazioni e organizzazioni. Il ritrovo si terrà tra le 9.30 e le 10 in Imbarchino (viale Umberto Cagni 37), con accreditamento dei partecipanti, presentazione dell’iniziativa, suddivisione dei gruppi dei volontari a terra (uno per sponda orografica) e raggruppamento delle unità remiere sul fiume. La pulizia del fiume e delle sponde prenderà il via alle 10 e durerà fino alle 13. Dopo una pausa pranzo, le operazioni riprenderanno verso le 14 con l’obiettivo di concludere il tutto entro le 16. A seguire aperitivo con dj-set fluviale su terrazza panoramica della società Canottieri Armida (viale Virgilio 45).