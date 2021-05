I volontari animalisti che salvano i gatti portandoli a casa loro

Aiutare i gatti in difficoltà. Questo è lo scopo del gruppo di volontari “In punta di coda”. Parliamo di un gruppo di persone che hanno deciso di dare una mano agli animali in difficoltà. Un impegno molto importante, tanto da avere una ricaduta anche sulla normale vita di queste persone che hanno scelto di sposare la causa dei gatti. Non hanno una struttura o un’organizzazione ma solo la voglia di chi ha deciso di mettersi a disposizione dei felini per salvarli e magari fargli vivere una vita migliore. Il loro obiettivo è seguire i gatti randagi sui territori settimesi e della collina, San Mauro, Gassino, Castiglione, per alimentarli, provvedere a trovargli una casa accogliente, sterilizzarli e seguire, qualora si presentino le condizioni, il processo d’adozione.

«La nostra associazione è composta da volontari – raccontano – cioè persone normali, con famiglia, lavoro (se non lo hanno perso), piatti da lavare ecc… che hanno deciso di impegnare il loro tempo libero e non solo, denaro ed energie con costanza e continuità, per aiutare queste fragili creature e per migliorare il nostro e vostro paese. Persone che hanno deciso di tirarsi su le maniche, magari anche sbagliando ogni tanto, ma impegnandosi e provandoci. Non riceviamo fondi da nessuno se non le vostre donazioni, delle quali vi siamo infinitamente grati».

La Onlus esiste da 5 anni e, al momento, si prende cura di una ventina di gatti tra adulti e tanti cuccioli che spesso vengono abbandonati. Dove li mettono i cuccioli? A casa loro. «Ci impegniamo a soccorrere animali e nel caso di specie i felini – raccontano ancora – I soldi ce li mettiamo noi volontari per curare un gatto, un piccolo. Se incontriamo un gatto investito lo prendiamo e lo portiamo dalla veterinaria e speriamo che ci faccia un prezzo non troppo alto. Poi ci portiamo i gatti a casa, ci alziamo di notte per dare il latte ai piccoli, ci prendiamo cura di loro. Naturalmente questa è una cosa che non possiamo fare per tutti, noi siamo solo un gruppo di volontari e tutti dovrebbero fare la stessa cosa quando trovano un gatto investito per strada. Noi, in questo momento, infatti, siamo pieni». E le amministrazioni pubbliche? I canili e i gattili? Che fanno per coprire questa emergenza? «Nell’area nord di Torino – proseguono – ci sono solo due canili e gattili a Settimo e Chivasso. Poi, detto ciò, ogni Comune ha la sua specifica convenzione con il canile di zona. Ciò che vale a San Mauro non vale a Gassino, a Castiglione e via così. Noi tutti siamo consapevoli della presenza di emergenze più gravi di questa ma pensiamo che ogni emergenza dovrebbe avere il suo spicchio di spazio. In certi comuni si partiva proprio da zero, non sapevano neanche dell’esistenza dei randagi».