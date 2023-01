I vigili demoliscono un’auto, ma era un errore: denunciati

Tornare dalle vacanze e non trovare più la propria auto. Un episodio capitato a tanti, ma quanto successo a Caselle ha dell’incredibile. Perché l’auto non è stata rubata e neanche rimossa per un divieto di sosta. A farla sparire, per un errore incredibile, sono stati gli agenti della polizia locale che, a fine agosto scorso, hanno fatto portare via l’auto – una Rover 25, con tanto di passeggino e seggiolino – per poi farla rottamare pochi giorni dopo.

L’auto, da quanto si è appreso, era solo gravata da un fermo amministrativo dal 2020 e quindi all’automobilista, a quel punto, non è rimasto altro da fare che intentare causa al Comune, affidandosi all’avvocato Antonio Stivala, del foro di Catanzaro. Il legale, soprattutto dopo l’ammissione di colpa da parte dei civich, ora cercherà di far valere i diritti del proprio assistito in ogni sede. In attesa che dal Comune di Caselle si facciano vivi per una proposta risarcitoria.

Da Palazzo Civico hanno fatto sapere come ora si cercherà di rimediare all’errore. Nel frattempo, come è giusto che sia, il sindaco Giuseppe Marsaglia vuole anche capire come possa essere accaduto un errore simile, partito da una segnalazione fatta da alcuni cittadini. Ad oggi, l’unica certezza è che il municipio ha dato un incarico all’avvocato Sergio Viale del foro di Torino: a lui il compito di trovare un punto di incontro con la parte lesa e porre fine ad una vicenda assurda e priva di logica. Il proprietario di quella che adesso è un cubo di metallo, tramite l’avvocato, ha chiesto un risarcimento di 20mila euro più le spese legali: ora si attende la controproposta. Il Comune di Caselle non dovrebbe sborsare di tasca propria quella cifra, visto che dovrebbe esserci una copertura assicurativa per questa tipologia di situazioni.