I vandali incubo dello stabile: «Andati in fumo 4mila euro»

Barboni che dormono ovunque, atti vandalici e problematiche legate allo spaccio. Dopo le segnalazioni degli inquilini di via Banfo e corso Vigevano, ieri mattina la polizia municipale è intervenuta, accompagnata dai tecnici dell’Agenzia, per allontanare alcuni senzatetto che avevano cercato riparo nell’androne del palazzo. Un blitz che, in realtà, nasconde ben altre criticità.

Il complesso, infatti, è da tempo vittima di problemi di sicurezza e atti di vandalismo: sono stati nuovamente danneggiate alcune serrature così come il corridoio di accesso e alle cantine e l’ingresso alle stesse. «Soltanto qualche mese fa – ribadiscono da Atc -, abbiamo speso 4mila euro per riparazioni dei danneggiamenti e sostituzione delle serrature. Ora sono in programma nuovi interventi sulle parti comuni. Gli inquilini, vista la situazione, sono stati invitati a denunciare alle forze dell’ordine tutti i danni subìti»

Il blitz dei vigili, però, tranquillizza solo in parte i residenti che lo scorso novembre erano scesi in strada per manifestare e chiedere più sicurezza. «Ringraziamo le forze dell’ordine – spiega il signor Leonardo -, e ci auguriamo che questo sia solo il primo di una lunga serie di controlli». «Ringrazio come sempre la polizia municipale per la collaborazione – dichiara il presidente Atc, Emilio Bolla -, e mi auguro che le forze dell’ordine tengano alta l’attenzione su quel quartiere, dove da tempo gli inquilini ci segnalano danneggiamenti e problemi di sicurezza. Noi facciamo la nostra parte e interveniamo con riparazioni puntuali ma c’è bisogno di un lavoro congiunto per fronteggiare ed eliminare questi fenomeni ed assicurare loro una vita più tranquilla».