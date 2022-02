I tunnel da 51 milioni chiusi dopo 15 anni: «Situazione pesante»

Sono lì dal 2006, «la vera eredità dei Giochi Olimpici», come l’aveva definita il vicedirettore dell’Agenzia Torino 2006, Mario Piovano. Eppure le due gallerie della variante di Porte sulla provinciale 23 del Sestriere, costata 51 milioni di euro, da qualche settimana ormai sono chiuse per problemi strutturali. E così resteranno ancora per chissà quanto.

«Onestamente – ammette il sindaco di Porte, Simone Gay – non so se i lavori sono stati fatti in fretta per le Olimpiadi o se sono stati usati materiali scadenti, ma non è normale che questa struttura abbia già problemi strutturali pericolosi per la vita degli altri. Auspico si risolva il più in fretta possibile, perché per noi è una situazione pesante».

Un disagio per i turisti diretti in montagna e per i residenti di Porte in particolare, che vedono tutto il traffico deviato all’interno del Paese. «Vivo in prima persona il disagio, siamo tornati alla viabilità di prima del 2006, quando in un’unica strada si convogliava il traffico». Purtroppo non ci sono alternative o strade secondarie sicure su cui deviare il flusso di macchine e mezzi. «Ci sono due strade secondarie, quella di Inverso, che però è troppo stretta, e la strada antica di Porte, ma anche in quel caso si tratta solo di un tratto di un paio di km e non risolverebbe nulla». E col traffico aumentano inquinamento e rischio di incidenti. A peggiorare la situazione c’è la pista ciclabile. «Restringe la carreggiata e crea più rischi, non tutti i punti si possono percorrere, ad esempio davanti al cimitero è stata chiusa perché pericolosa. Mezzi agricoli o ambulanze hanno difficoltà nel superare». Il Comune al momento può poco, se non aspettare pareri e interventi da parte della Città Metropolitana. «Forse aumenteremo gli attraversamenti pedonali e allestiremo colonnine per velox come deterrenti, ma non possiamo fare molto altro».

Anche il sindaco di Pinerolo ammette il disagio: «A Porte hanno sicuramente un problema viabile, ma per quanto riguarda il traffico a Pinerolo non cambia nulla. La situazione mi lascia perplesso, cercheremo di capire cosa succede». La vicina sindaca di San Secondo, Adriana Sadone, è dello stesso parere: «Il traffico di San Secondo ha diverse direttrici ma non mi è giunta notizia di incidenti e neanche di aumento traffico – spiega la prima cittadina – Ben vengano questi interventi onde evitare problematiche come in altre zone dove le gallerie hanno avuto difficoltà».