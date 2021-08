I topi a Napoli non ballano

Trastevere è pieno di locali per turisti, uno dopo l’altro, coi déhors stipati di gente scamiciata che fuma nervosamente su microtavoli, spalla a spalla, aspettando per ore camerieri sciatti e incapaci. Si chiama “rendita di posizione”. Chi ha la baita sulle piste da sci, o il ristorante sulla spiaggia, non s’affanna a soddisfare la gente. Per ogni cliente perso, ce ne son tre che aspettano d’entrare. Trastevere, come Venezia, è così: finte osterie con cuoco egiziano e processione fra i tavoli di venditori di rose, falsi sordomuti e musicanti, non più arginati (se mai lo furono…) da camerieri che, essendo anche loro immigrati, lasciano fare. Comunque ero a cena lì e stavo per andarmene quando due tipi dall’accento campano si sono messi a discutere sul conto col “direttore” albanese, che aveva la mascherina abbassata e l’accento dell’est. Niente padroni in vista. Dopo un minuto il balcanico già insultava: «Venite qua di Napoli a rompere li balle, tornate là dove si mangia di schifo». I due non aspettavano altro. Fingendosi offesi, hanno estratto il cellulare: «Chiamiamo la polizia». È subito arrivato l’atteso «Andate via, via, noi siamo più seniori de voi, ve offriamo pasto». Si sono allontanati con calma, li ho seguiti, e non è stato difficile farli parlare: «Aveva sbagliato, ma di poco. L’errore è stato passare agli insulti, e poi sbiancare alla parola polizia. Di certo o’ personale nun stava a posto. Comunque isso nun ce rimette, e o’ padrone manco ‘o saprà». Ho chiesto: «Ma fate così anche a Napoli?» Folgorante la risposta: «Signò, magari! Là ce sta o’ guapp’ È quartiere, e o’ padrone po’ riposà tranquillo. O’ pizzo si paga pÈ quello». Non li freghi mica, i partenopei.

