«I talebani uccidono i docenti, voglio portar via i miei suoceri»

Enaiatollah Akbari, 32 anni, ne aveva 10 quando è fuggito da un villaggio in Afghanistan nel distretto di Ghazni per cercare una vita migliore lontano dalla minaccia talebana. La sua storia, raccontata dallo scrittore Fabio Geda nel romanzo “Nel mare ci sono i coccodrilli” è molto simile a quella che stanno vivendo ora i suoi connazionali costretti a sottostare alla follia dei terroristi.

«Lunedì ho organizzato una manifestazione a Bologna per sensibilizzare l’opinione pubblica su ciò che sta avvenendo in Afghanistan che forse non è ancora ben chiaro. Tutti vivono nel terrore, sanno che possono essere uccisi da un giorno all’altro. Chi ha collaborato con gli occidentali poi è già segnato. Ma anche la gente comune rischia la vita, non si può stare in gruppo altrimenti si viene frustati, per passare dal check point bisogna pagare ai talebani cifre assurde senza sapere se si potrà poi partire, e quando le truppe occidentali a fine mese se ne andranno dall’aeroporto sarà impossibile fuggire. Per questo – sottolinea Enaliatollah – è necessario attivare al più presto corridoi umanitari per salvare chi è rimasto là».

Lo scrittore, che vive a Torino dal 2008, è molto preoccupato per i suoi parenti rimasti a Ghazni, la zona in cui vivono gli hazara, da sempre perseguitati dai fondamentalisti e signori della guerra, oltre che dai talebani. «Hanno già ucciso vari hazara e a Ghazni ci sono ancora i miei suoceri e tutti i parenti di mia moglie. Sto cercando di farli arrivare a Torino ma non è semplice ottenere il visto». La situazione nella sua regione è davvero disperata. «Vent’anni fa i talebani avevano sparato al mio professore, e adesso non è cambiato nulla, hanno appena fucilato il preside di una scuola femminile».

Parole che fanno raggelare il sangue e che gridano vendetta per un popolo che negli anni è sempre stato sopraffatto da altri. Prima i sovietici, poi la guerra civile ha spaccato il Paese caduto in mano ai talebani. Negli ultimi 20 anni ci sono stati gli americani. «Ma gli Usa ormai ci hanno svenduti e il presidente dell’Afghanistan ha consegnato il mio popolo ai terroristi – spiega Enaiatollah -. Ora vogliamo capire se questi assassini vengono riconosciuti oppure no». Chi ce l’ha fatta a fuggire, come lui e i profughi arrivati al centro della Croce Rossa a Settimo, hanno certo di che gioire. «Ma l’integrazione – sottolinea – non è certo semplice, in pochi mesi bisogna trovare lavoro per restare. Io sono stato fortunato ma sto ancora aspettando la cittadinanza italiana».