I T-red pronti a traslocare negli incroci più a rischio

Più sicurezza sulle strade. È la parola d’ordine dell’Amministrazione comunale che per prevenire gli incidenti e migliorare la viabilità sul territorio ha deciso di procedere al “trasloco” di due impianti semaforici “t -red”. Si tratta delle telecamere in grado di registrare le infrazioni del passaggio con il semaforo rosso che, nella città della Torre, avevano fatto il loro debutto ormai molti anni fa.

Due di questi impianti, a partire dai prossimi giorni, saranno installati presso le intersezioni fra corso Agnelli e via San Mauro e fra corso Piemonte e via Di Vittorio. Un incrocio considerato particolarmente a rischio, quest’ultimo, dove si sono già verificati numerosi incidenti e tutti con la stessa dinamica. Lo stesso dicasi per quello che sarà attivo al Villaggio Fiat.

Qui, in seguito a un’attenta analisi dei flussi del traffico, gli agenti del comando della polizia municipale di Settimo, hanno riscontrato un’elevata tendenza a non rispettare il rosso, mettendo a rischio l’incolumità di pedoni e altri automobilisti. L’iniziativa dell’Amministrazione, però, non prevede un aumento degli impianti presenti in città. I due in via di attivazione verranno rimossi da altri due incroci, quelli di via Torino per via IV Novembre e quello tra strada Cebrosa e via De Francisco.

«Lo spostamento dei t-red – fanno sapere dal palazzo comunale – fa seguito ad altre azioni propedeutiche a una maggiore sicurezza stradale messe in campo dal Comune. Come un’attività di maggior presidio degli incroci critici, avviata un paio di mesi fa, grazie alla riorganizzazione della polizia municipale. Ma anche l’installazione, circa due anni fa, di telecamere all’intersezione fra via Cascina Nuova e corso Piemonte di speed box lungo le strade più pericolose. Due misure che hanno consentito di ridurre drasticamente gli incidenti gravi e di conseguenza i rischi per le persone».