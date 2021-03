I ristori sono una beffa. «Gli ultimi a dicembre». E c’è chi non li ha presi

L’ultimo aiuto concreto risale a prima di Natale. Dopodiché si sono susseguiti giorni di aperture, chiusure, cambi di governo e bollette da pagare. Ma nessun Ristoro. «Ho ricevuto il bonifico il 9 dicembre – racconta Antonietta Altamore, del negozio di articoli per la casa e abbigliamento Container -. Se penso che la semplice chiusura del 24 dicembre mi ha fatto perdere 3.900 euro, è subito chiaro che gli aiuti ricevuti non sono assolutamente sufficienti per coprire il calo del fatturato». Anche Luciana, socia del Bistrot Vicolo Divino, ricorda perfettamente quando le è arrivato l’ultimo pagamento. «Quel giorno si era rotta la vetrina frigorifero e ho pensato che fosse un sollievo poter usare il denaro per aggiustarla. Peccato che la riparazione sia costata 2.600 euro, mentre il Ristoro era di soli 2mila». Oltre alle spese straordinarie poi, i locali devono fare i conti con la normale amministrazione dell’attività. «Siamo una piccola realtà – racconta ancora Luciana -. Per rimanere aperti abbiamo dovuto chiedere dei finanziamenti, ma non dureranno in eterno». C’è affitto da pagare (che specie in centro città è particolarmente esoso) e poi ci sono le utenze e la Tari che fanno passare ai commercianti lunghe notti insonni. «Anche solo i contenitori per l’asporto costano – spiega l’imprenditrice -. E ammortizzare tutte queste spese per noi è diventato sempre più difficile». Una nuova zona rossa rischia di essere fatale. «Venire in negozio ogni giorno, accendere le luci, il gas, comprare le materie prime e cucinare sono costi che con l’asporto non riusciamo a ripagarci» le fa eco la socia del Bistrot, Isa. A temere la nuova stretta sono anche i parrucchieri. «A novembre siamo rimasti aperti, pur senza aiuti – racconta Debora Colizi -. Abbiamo lavoricchiato, ma ora non sappiamo con certezza se ci lasceranno continuare». In ogni caso, «tra Ristori e Sostegni, meglio se ci arrangiamo da soli» ironizza. Passando dai saloni di bellezza alle enoteche, ogni realtà sembra avere un problema particolare. Nella libreria per bambini con caffetteria di Bianca D’Aversa e Teresa De Luca, ad esempio, sono ancora in attesa che la loro attività venga riconosciuta (e sostenuta) per ciò che è. «Non c’è regolamento per quanto riguarda i Ristori sul nostro tipo di locale, che è un ibrido – racconta Bianca -. Gli aiuti vengono erogati in base ai codici Ateco, secondo cui noi risultiamo come libreria. Il problema è che non siamo solo una libreria, siamo anche una caffetteria, con tutte le spese che questo comporta». Come a dire che la forma, in questo caso, è anche sostanza.