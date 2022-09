I ricatti sessuali dei gigolò africani: «Difficile prenderli»

Tutto parte da un messaggio via social network. Da lì si passa all’incontro virtuale, che sfocia nella masturbazione davanti alla telecamera del computer: da un lato c’è un uomo che cade nella trappola, dall’altra una donna avvenente. Dietro di lei, però, ci sono dei criminali: «Soprattutto organizzazioni con base in Nigeria o Costa d’Avorio, che facciamo fatica a rintracciare» rivela il vice questore Assunta Esposito, dirigente della Sezione operativa del Compartimento di Polizia postale di Piemonte e Valle d’Aosta.

Come funzione il ricatto

In inglese si chiamano “sex extortion”, abbreviati in “sextortion”. In italiano si può tradurre in “ricatto sessuale”. E il metodo è ormai diventato standard: «I truffatori avvicinano le vittime tramite social network e Telegram, dove ci sono pochi controlli e scarsa collaborazione con le forze dell’ordine. La conversazione comincia lì e si trasforma in un incontro via webcam, dove le vittime vengono riprese mentre compiono atti di autoerotismo». Subito dopo ricevono la richiesta di un pagamento per evitare che il video della masturbazione venga pubblicato su internet o inviato ad amici e parenti: «Dura tutto pochi giorni e le cifre richieste sono relativamente basse, tra i 100 e i 200 euro. Così è più facile che la gente paghi. Ma non è una garanzia di soluzione del problema. Anzi, spesso il ricatto continua perché l’estorsore vede un interlocutore disponibile». Le vittime sono quasi sempre uomini ma non c’è un target preciso: «Da noi sono venute persone di tutte le età e i livelli culturali. Probabilmente soffrono di solitudine e fanno fatica di avere rapporti reali. Così cedono quando, dall’altra parte dello schermo, vedono una ragazza avvenente che si spoglia e si tocca: in pratica vivono un rapporto sessuale virtuale, a distanza. Da quando c’è internet, queste situazioni sono molto frequenti».

Le indagini

Quando questi uomini vincono l’imbarazzo, si rivolgono alla polizia postale per fare denuncia: «La paura supera la vergogna – assicura la dirigente – Quando vengono da noi, diciamo subito dopo che il danno è fatto: non possiamo evitare che il video si diffonda. Da quel punto di vista siamo impotenti ma soprattutto consigliamo di non pagare, di cancellare tutto e di dire ai propri contatti che si tratta di un video falso: non bisogna disperarsi». Gli autori del reato sono quasi sempre stranieri: «Noi pensiamo che dietro ci siano vere e proprie organizzazioni che colpiscono a tappeto: probabilmente c’è qualcuno che scandaglia la Rete e i social network in particolare. Così trovano le vittime, poi le donne avvenenti permettono di far partire il ricatto». Le indagini risalgono all’indirizzo virtuale e al computer da cui è partita l’estorsione. Oppure vanno dietro al percorso dei soldi versati dalle vittime tramite PostePay e Moneygram: «Spesso è difficile tenere traccia. Quando riusciamo ad arrivare alla radice, nella stragrande maggioranza dei casi, troviamo uomini nordafricani: le connessioni ci portano in Costa d’Avorio, Nigeria e Niger. E lì, purtroppo, dobbiamo fermarci: siamo costretti a chiedere una rogatoria all’autorità giudiziaria». Ma, a fronte di estorsioni solo tentate, difficilmente arriva l’autorizzazione e l’indagine s’interrompe. A tutto vantaggio di queste organizzazioni, probabilmente legate alla cosiddetta mafia nigeriana: «Hanno iniziato con le finte eredità, poi si sono evoluti con le truffe sentimentali e con la sex extortion» ripercorre la vice questore.

I dati

«Il fenomeno non si è mai fermato in questi anni, considerando anche i casi sommersi. Ma le querele sono sempre state costanti. Soprattutto il lunedì mattina: non sappiamo perché, forse nel fine settimana la gente ha più tempo libero e si dedica alla navigazione in rete». I dati più recenti parlano di 40 denunce nel 2020, praticamente raddoppiate a 79 l’anno dopo. E nel ’22, a fine agosto, erano già 64: significa che, di questo passo, si sfiorerà quota 100. Praticamente il 150% in più di due anni fa, quando la pandemia e il lockdown avrebbero potuto dare un’impennata a questi rapporti virtuali.

La paura per i minori

Per il momento il fenomeno con i minorenni non è ancora preoccupante a Torino, visto che ci sono stati 2 soli casi nel 2022: «Stiamo approfondendo delle segnalazioni arrivate da NcMec, organismo non governativo che normalmente ci comunica gli abusi sessuali sui minori riportati da Facebook, Instagram, Google e simili. In sostanza rilevano le conversazioni tra i minori e persone che chiedono materiale sessuale e poi vogliono dei soldi per non renderlo pubblico». A livello nazionale, intanto, emergono almeno un centinaio di segnalazioni per sex extortion sui ragazzi: «Significa che il problema si sta spostando sulle vittime più fragili. Noi ce ne occupiamo già per gli adescamenti, il cyberbullismo e la pedopornografia online. Su questo fronte, in particolare, i nostri agenti indagano sotto copertura: per questo tipo di attività i magistrati autorizzano i singoli operatori a fingersi predatori e pedofili». La Polizia postale sta lavorando molto sulla prevenzione: «Stiamo sviluppando un protocollo apposito per trattare il fenomeno con i minori. E puntiamo tanto nelle scuole, in modo che i ragazzi sappiano cosa fare quando trovano qualcosa di inappropriato su internet». Per segnalare non è necessario presentarsi di persona ma si può scrivere una mail a compartimento.polposta.to@pecps.poliziadistato.it o andare sul sito internet www.commissariatodips.it e denunciare tutto.