«I pusher avvelenavano i cani: così controllavano la Spina»

Potrebbero essere gli spacciatori, e non i residenti della zona, ad avere abbandonato esche cariche di veleno lungo tutta la Spina Reale del quartiere Madonna di Campagna. Ne è convinta la Circoscrizione 5 che nelle scorse settimane ha chiesto una serie di controlli in loco alle Guardie ecologiche della Città metropolitana. Sono loro, un gruppetto di persone di svariate età, ad essere scese in strada per fermare chi getta carne piena di chiodi o ammoniaca agli angoli dei giardini e delle aiuole. Cinque, infatti, i cani uccisi in due settimane a causa dei bocconi avvelenati. Davvero troppi casi per essere ignorati o giudicati accidentali.

«I pusher sulla Spina Reale – racconta il coordinatore all’Ambiente del centro civico, Giorgio Tassone -, nascondono la droga tra i muretti delle aiuole. Proprio in quei punti i cani di passaggio, sentendo un forte odore, (la droga, in questo caso) urinano per marchiare il territorio». Di fatto rovinando il “mercato” e gli affari agli spacciatori di turno che si ritrovano con la merce sporca e clienti insoddisfatti. Un fenomeno che recentemente sembra essersi fermato. Con i pusher, grazie ai controlli delle Gev, ad allentare il freno sulla zona di via Cesalpino. «Abbiamo trovato anche polpette con chiodi – continuano i diretti interessati -. Questo fenomeno ci allarma, Non a caso abbiamo chiesto l’installazione di nuove telecamere agli assessori al Verde e alla Sicurezza, Tresso e Pentenero».

E quella che all’inizio sembrava una vendetta di alcuni cittadini alla fine si è rivelata una rappresaglia del mercato della droga. «Ma continueremo a chiedere passaggi, perché il problema potrebbe anche ripresentarsi in futuro».