I problemi della ex 460: la strada impossibile da mettere in sicurezza

L’ultimo a perdere la vita, martedì sera, è stato Sid Ahmed Kadiri, ma l’elenco delle vittime della ex statale 460 è talmente lungo da rendere impossibile un conteggio. Un problema che si trascina da anni e che nessuno, nonostante i vari interventi che si sono susseguiti, è mai riuscito davvero a risolvere.

Su quanto successo martedì sera le indagini dei carabinieri di Leini sono ancora in corso. Ora verranno vagliate le dichiarazioni della fidanzata, che era alla guida dell’auto e che dopo l’incidente avrebbe parlato di un litigio con Kadiri e del freno a mano da lui tirato. Una versione che però deve trovare verifiche, anche perché i militari non hanno trovato segni di frenata sull’asfalto. Al momento la donna, una 26enne di Castellamonte, non è stata denunciata per omicidio stradale.

A prescindere da come siano andate le cose nell’ultimo incidente mortale, resta di fondo il problema della pericolosità di una strada e della difficoltà di metterla in sicurezza, complicata anche dalla doppia gestione: la competenza della strada, nel tratto che va dallo svincolo di immissione da Caselle e Leini e fino a Rivarolo è ora dell’Anas e non più di Città Metropolitana, che invece si occupa ancora del tratto successivo, quello da Rivarolo a Ceresole.

In questi mesi, una serie di interventi di manutenzione, per 3.3 milioni di euro, hanno interessato i Comuni di Leini, Rivarolo e Feletto e si concluderanno proprio oggi. Inoltre, da martedì 30 novembre sono partiti i lavori di manutenzione del ponte in località Tedeschi, nel comune di Leinì. Il progetto di intervento prevede la sostituzione delle barriere laterali di sicurezza, il rifacimento ex novo dell’impermeabilizzazione e della pavimentazione oltre al ripristino dei giunti di dilatazione e alla sistemazione delle componenti idrauliche di scolo delle acque.

Interventi importanti, ma i sindaci sono preoccupati, tant’è che nell’anno nuovo potrebbero decidere di chiedere un nuovo incontro con il prefetto per trovare una soluzione definitiva. A partire da Renato Pittalis, primo cittadino di Leini: «I problemi principalmente sono due. Da una parte la pericolosità del tratto che va dal raccordo di Caselle fino a Lombardore e dove i mezzi vanno a velocità molto elevata. La seconda è la pericolosità degli svincoli di immissione nella zona della provinciale di Caselle. Nei mesi scorsi avevamo chiesto anche di mettere dei tutor per rilevare la velocità. Sembrava che questo provvedimento potesse diventare certezza nel volgere di pochi mesi. L’avvento di Anas ha rallentato tutto. Sono certo che il prefetto ascolterà le nostre istanze».

Rocco Barbetta, sindaco di Lombardore, vorrebbe più telecamere: «Ci vorrebbero tanti soldi per interventi drastici. Le telecamere avrebbero una triplice funzione: rilevare le infrazioni al Codice della Strada, chiarire la dinamica degli incidenti, stanare i tanti incivili che abbandonano i rifiuti sulla 460». Alberto Rostagno, primo cittadino di Rivarolo, ricorda come il problema «persista da anni. E fino a oggi, nonostante siano stati effettuati diversi interventi, gli incidenti gravi o mortali si sono verificati lo stesso. Anche se, con la realizzazione di rotatorie a Bosconero, a Mastri e Rivarolo qualche miglioramento si è percepito. I problemi principali sono due: la velocità e i sorpassi azzardati. Separatore in cemento o altro materiale? Potrebbe essere una soluzione ma bisogna vedere se lo permette il Codice della Strada».

Anche se la “460” non è nel territorio di Caselle, un aiuto al miglioramento della sicurezza potrebbe giungere dalla prossima nascita dell’Open Mall, con la realizzazione di due rotatorie che andrebbero a cambiare la viabilità proprio verso la “strada della morte”: «Al momento – spiega il sindaco Luca Baracco – non sappiamo ancora quando verranno realizzate vista la situazione legata alla costruzione del polo commerciale nella zona adiacente l’aeroporto. Da amministratore ho partecipato alle recenti riunioni sulla sicurezza di questa arteria perché è un problema che di riflesso riguarda anche Caselle».