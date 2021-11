I pompieri senza autobotte: «Mai tornata dalla Sicilia»

Stop forzato per la squadra dei vigili del fuoco di Bussoleno. Il motivo? Manca l’automezzo idoneo per garantire il servizio di soccorso e spegnimento incendi e a quanto pare non si sa quando tornerà in sede. Anzi, di preciso non si sa neanche dove sia finito.

Nessun furto: l’autobotte della squadra di Bussoleno è stata usata per affrontare l’emergenza incendi di questa estate in Sicilia, ma non è ancora tornato alla base. «Stiamo cercando di capire perché non sia ancora rientrato: tutti i mezzi sono di proprietà del ministero dell’Interno, perciò pensiamo che ora quell’autobotte sia utile in zone più bisognose, visto che qui ultimamente le richieste di intervento sono poche, senza contare che si è registrato un calo di personale e di volontari», spiegano dal Comune di Bussoleno. L’assessore Francesco Richetto precisa: «Tempo fa le squadre di Borgone e di Sant’Antonino di Susa si sono accorpate. Bussoleno dovrebbe fare lo stesso, unendosi a qualche altra squadra della valle. In ogni caso, ci stiamo informando sull’utilizzo di quell’automezzo, anche perché è stato finanziato in parte con fondi dell’amministrazione».

Proprio questa settimana un incendio è divampato nei boschi di Chianocco, in borgata Vindrolere: un casolare abbandonato ha preso fuoco martedì sera e a domare le fiamme ci hanno pensato le squadre 91 Susa e quella dei volontari di Borgone, dotati dei mezzi idonei per questo tipo di intervento, a differenza dei vigili del fuoco di Bussoleno. «L’amministrazione sta cercando di capire dove sia finito il veicolo dei nostri vigili, auspichiamo di saperne qualcosa il più presto possibile», conclude l’assessore Richetto.

Si spera dunque che i vigili del fuoco di Bussoleno possano tornare presto operativi e dotati dei mezzi necessari per spegnere gli incendi sul territorio: sempre questa estate sono stati consegnati nuovi mezzi ai vigili del fuoco di Oulx e Borgone Susa, perché a Bussoleno invece non arriva niente? Non ne sanno molto neanche i volontari Aib che, sempre questa estate, hanno contribuito a mettere un freno ai tragici incendi in Sicilia: «Forse quell’autobotte è servita nel secondo viaggio, noi dell’Area 28 Valsusa siamo partiti per primi e abbiamo fatto ritorno con tutti i nostri mezzi» spiega il volontario Aib valsusino Mauro Giorda.