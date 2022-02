I nuovi acquisti fanno volare la Juve: Vlahovic-Zakaria, Verona battuto

Gli acquisti del mercato invernale conquistano subito la Juventus. Prima Dusan Vlahovic, poi Denis Zakaria: battuto 2-0 il Verona e sorpasso all’Atalanta al quarto posto in classifica.

GOL AL DEBUTTO PER VLAHOVIC

Vlahovic ci mette solo 13 minuti per trovare la prima rete in bianconero. Palla recuperata a centrocampo da Dybala, che lancia in profondità il serbo che, a tu per tu con Montipò, alza il pallone e lo scavalca con l’esterno per l’1-0.

RADDOPPIA ZAKARIA

Il raddoppio arriva al 61′: lo segna l’altro acquisto del mercato di gennaio, Zakaria. A servirlo è Morata, che taglia il campo con un gran filtrante per lo svizzero, che non sbaglia a tu per tu con il portiere.

JUVE AL QUARTO POSTO

La Juventus balza al quarto posto in classifica, con due punti di vantaggio sull’Atalanta (che ha una partita in meno). Sono 7 invece le lunghezze di svantaggio su Milan e Napoli, 8 quelle dall’Inter capolista (anche i nerazzurri hanno una partita in meno).