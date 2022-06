I No border: «Spari contro noi». Ma la denuncia è solo sul web

Spari e sassi contro i No border che a inizio settimana hanno occupato un edificio nel complesso dell’ex centrale Enel di Cesana. A denunciarlo – ma solo sul web – sono loro stessi, sui siti di riferimento. Un episodio misterioso, anche perché non essendo stato chiesto l’intervento di polizia o carabinieri, è difficile capire se davvero avvenuto e che contorni possa avere.

Tutto risale alla notte tra giovedì e venerdì. «Tra la mezza e l’una di notte – è il racconto – abbiamo cominciato a sentire spari e lanci di sassi. Questi si sono diretti inizialmente verso la centrale idroelettrica dell’Enel, struttura situata davanti al rifugio occupato. Gli spari e i lanci di pietre hanno danneggiato la struttura, rompendo un vetro e scheggiando la parete. Chiunque fosse, ha poi diretto i lanci e gli spari verso di noi, pochi metri da dove stavamo, per poi continuare a puntare verso la centrale». Per fortuna non si sono registrati feriti ma gli stessi anarchici faticano a spiegarsi quanto avvenuto. «Non sappiamo se queste azioni fossero dirette a spaventare, attribuirci il danneggiamento di uno stabile o dimostrare quanto una presenza solidale e autogestita possa destare disordine e disturbo alla cittadinanza».

I No border non hanno sporto denuncia. «Qui – ribadiscono – sono tutti benvenuti tranne la Digos e altre forze del disordine» e del resto non potrebbe essere altrimenti, visto che l’occupazione abusiva di un edificio privato è un reato. In assenza di indagini, si possono fare solo delle ipotesi. La presenza dei No border potrebbe avere “infastidito” qualcuno politicamente lontano dalle loro idee o persone preoccupate di veder Cesana “invasa” da migranti nel pieno della stagione turistica estiva. Un episodio che, se realmente accaduto, comunque non può fare altro che destare preoccupazione.