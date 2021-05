PROFONDO GIALLO. I misteri dell’attentato che sconvolse il mondo: una suora salvò il Papa

È il 13 maggio 1981 e sono le ore 17,17: papa Giovanni Paolo II ha appena riconsegnato una bimba ai genitori, dopo averla abbracciata e benedetta, mentre stringe le mani di migliaia di fedeli in piazza San Pietro per l’udienza del mercoledì. All’improvviso risuonano nel colonnato del Bernini alcuni colpi di pistola. Il Papa cade ferito nella papamobile, tra le braccia del segretario personale don Stanislao Dziwisz (oggi cardinale), colpito dai proiettili del killer turco Alì Agca. Proprio rivolto a Dziwisz, quasi volendolo confortare, pronuncia queste prime parole, mentre ancora i soccorsi devono arrivare, quasi sussurrate: «Hanno fatto come a Bachelet», ricordando l’omicidio del vicepresidente del Csm ucciso dalle Brigate Rosse. È uno dei numerosi episodi, quasi tutti inediti, raccontati nel libro «Il Papa doveva morire» di Antonio Preziosi, giornalista Rai, che a quarant’anni dall’attentato ha ricostruito tutto di quella giornata in cui il mondo si fermò con il fiato sospeso in attesa di notizie sulla salute del Papa che sopravvisse dopo quasi sei ore di un drammatico intervento chirurgico. Nella vicenda compaiono due suore. Una è quella del mistero. Ne parlò lo stesso Agca: una suora che, nel momento dell’attentato, aveva abbassato il suo braccio impedendogli di prendere bene la mira e di uccidere così il Papa. Quella suora, ricorda Preziosi, non è stata mai rintracciata. Poi ce n’è un’altra, che ha nome e cognome: suor Maria Rosaria Matranga, responsabile della Casa Regina Mundi. Che è la religiosa che custodisce la maglietta bianca insanguinata che il Pontefice polacca indossava il 13 maggio del 1981 al momento dell’attentato. Suor Maria Rosaria bloccò l’attentatore consegnandolo ai poliziotti. Oggi la religiosa vive a Genova.