I ministri degli Esteri dei Paesi UE riuniti alla Reggia di Venaria [LE FOTO]

Venaria accoglie i 46 Ministri degli Affari Esteri, membri del Consiglio d’Europa, oggi alla Reggia per la sessione annuale.

I TEMI DELL’INCONTRO

Tema al centro della riunione, presieduta da Luigi Di Maio, sarà inevitabilmente la guerra in Ucraina. I ministri discuteranno delle prossime strategie per arrivare ad una pace immediata. Attesa per il rapporto della segretaria generale Marija Pejcinovic Buric.

MANIFESTAZIONE DI ITALEXIT IN CITTA’

In occasione dell’arrivo dei ministri degli Esteri il gruppo Italexit con Paragone sta manifestando sempre a Venaria, in piazza Vittorio Veneto. “Gli italiani dicono no all’escalation del conflitto e all’invio di armi in Ucraina – hanno scritto in una nota presentando il presidio -. L’Italia rifiuta l’invio di armi e dice sì alla vera diplomazia”.