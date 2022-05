I Maneskin sono a Torino: prove generali al Pala Olimpico [VIDEO]

I Maneskin sono arrivati a Torino in vista dell’esibizione di domani sera al Pala Olimpico, dove saranno ospiti speciali della finalissima dell’Eurovision Song Contest 2022.

DAMIANO ARRIVA IN STAMPELLE

La band è arrivata intorno alle 17 nel capoluogo piemontese in una macchina a vetri oscurati ed in gran segreto. Damiano David si è presentato con delle stampelle al seguito sulla strada verso l’hotel di Torino. Il frontman, infatti, si è infortunato girando un video.

PRESENTERANNO L’INEDITO “SUPERMODEL”

I Maneskin presenteranno domani sera, in anteprima mondiale, il loro nuovo singolo “Supermodel“. Nella giornata di oggi prove generali al Pala Olimpico.

L’ARRIVO DEI MANESKIN A TORINO