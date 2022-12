I ladri rubano l’albero di Natale: era stato addobbato dai bimbi

Hanno rubato l’albero di Natale decorato dai bambini, un gesto vergognoso accaduto a Romano Canavese, dove nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 dicembre è sparito nel nulla l’abete addobbato di piazza Marconi. A rendere nota la notizia è stata la stessa Amministrazione comunale: «Rappresentava un simbolo di condivisione e di partecipazione della cittadinanza non solo alle festività natalizie, perché quest’anno le spese per sostenere il caro bollette e il riscaldamento non riguardano solo i privati cittadini, ma anche gli enti pubblici come il nostro Comune, e con responsabilità quest’anno abbiamo deciso di far fronte a queste problematiche risparmiando soldi pubblici». Il furto dell’albero viene considerato come un atto tra i peggiori mai commessi nel piccolo centro canavesano: «Era uno degli alberi decorati dai vostri figli e dai vostri nipoti, e dai figli dei vostri amici e conoscenti, bambini che stavano aspettavano di vederlo decorato con i lavori fatti dalle loro piccole mani. È questo il rispetto e l’esempio che diamo ai nostri bambini? Oppure è un dispetto nei confronti del Comune che non fa niente?» Nel lungo comunicato del municipio, scritto dal sindaco e controfirmato dall’intero consiglio, si aggiunge: «Ci troviamo in una situazione storica di grande difficoltà sia economica che sociale. La rabbia, il disprezzo e la cattiveria la fanno da padrona; la falsità a discapito della verità e della lealtà. Questo è quello che vogliamo lasciare alle generazioni future e quindi ai nostri figli e ai nostri nipoti?». Dopo l’atto vandalico, è stata presentata denuncia ai carabinieri che stanno indagando sull’accaduto. Per individuare gli autori del furto potrebbero essere decisive le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza poste negli stabili vicino alla piazza.