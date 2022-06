I guai di Delia Duran e Alex: «Dobbiamo fare meno sesso»

La coppia più cliccata, criticata, discussa del Grande Fratello Vip 6 ha un grande progetto, ma serviranno sacrifici per realizzarlo. Alex Belli e Delia Duran hanno saputo cavalcare perfettamente la fama e ora se la stanno godendo, ma non tutto va come nei loro programmi.

I tempi delle liti, per molti costruite ad arte, e delle minacce di rottura sono passati. Da quando Alex e Delia sono usciti insieme lo hanno fatto in modo definitivo e ormai Soleil Sorge sembra soltanto un lontano ricordo. Anzi, per la gioia di quelli che continuano ad avere fiducia in loro, sono anche pronti per diventare genitori.

E proprio qui sta il problema, perché entrambi sono già stato sposati una volta, ma nessuno dei due ha mai avuto figli. E allora questo sembra davvero il momento buono per pensarci. la conferma arriva dall’ultima intervista rilasciata dalla Duran al settimanale Nuovo. L’idea esiste, ma dovranno fare un grosso sacrificio per realizzarla.

Nonostante i loro tentativi, per il momento Delia non è rimasta incinta e così il ginecologo al quale si sono rivolti ha spiegato che uno dei problemi può essere la loro passionalità. In passato facevano l’amore anche tre volte al giorno (detto da lei), ma adesso hanno risolto ad una o massimo due volte alla settimana.

«Il dottore chi ha detto che dobbiamo pazientare fra un rapporto e l’altro, per far aumentare la concentrazione di spermatozoi e favorire così il concepimento. Alex e io siamo molto passionali: ammetto che soffriamo parecchio per il limite che ci ha imposto lo specialista». E alla fine, se la la terapia non dovesse funzionare, la Duran non esclude la possibilità di ricorrere alla fecondazione assistita. Ma lei resta ottimista, perché il loro sogno si avvererà.

Invece il matrimonio può attendere. Lei è stata sposata con l’imprenditore Marco Nerozzi ma non ha ancora ottenuto il divorzio mentre la separazione tra Alex Belli e l’ex moglie, la modella Katarina Raniakova, è ormai in dato di fatto. Non hanno fretta però, perché ora vogliono pensare al bambino.