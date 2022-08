I guai di Allegri: si fanno tutti male (da soli)

Max Allegri ha un problema, un grosso problema: i suoi giocatori continuano a farsi male e, per di più, lo fanno da soli. Ergo, nella preparazione atletica c’è davvero qualche cosa che non va. L’ultima tegola è stata confermata ieri mattina con gli accertamenti radiologici cui è stato sottoposto Weston McKennie: i test al JMedical hanno evidenziato una lesione capsulare della spalla sinistra. Il calciatore inizierà l’iter riabilitativo e saranno necessarie almeno tre settimane di lavoro differenziato.

E sempre ieri mattina anche Marley Aké è stato sottoposto ad accertamenti radiologici, che hanno evidenziato la frattura composta del terzo distale del perone di destra e saranno necessari circa due mesi prima del suo completo recupero. Insomma, dopo Pogba, che oggi sarà visitato a Lione dal “mago” Bertrand Sonnery Cottet – e non va dimenticato Chiesa ancora da recuperare -, il centrocampo bianconero è diventato una voragine.

Infortuni legati alla preparazione? Vien da pensarlo, perché nonostante in casa bianconera si parli di «infortuni traumatici», in realtà hanno fatto tutto da soli: la lesione al menisco di Pogba, infatti, più che allo scontro con Perin fa pensare una situazione che il francese si trascinava da parecchio tempo e che l’intenso lavoro di preparazione, in vista di un campionato che inizia con grande anticipo, potrebbe aver peggiorato. Per McKennie, che Allegri aveva trattenuto proprio per non restare scoperto a centrocampo, è anche peggio: il giocatore americano è di fatto caduto da solo, procurandosi la lesione della spalla.

Adesso, anche avendo trattenuto Rabiot, cosa può inventare Allegri – a parte cambiare i programmi di allenamento – per una formazione da mettere in campo da qui a una decina di giorni? Arthur è tecnicamente in partenza, ma non c’è una squadra pronta a svenarsi per averlo: l’allenatore dovrà fare buon viso a cattivo gioco, soprattutto se il tanto desiderato affare Paredes non andrà in porto?

Nel frattempo, dopo la sconfitta contro il Real Madrid, la Juventus è rientrata dagli Stati Uniti: Allegri ha concesso due giorni di riposo e quindi gli allenamenti ricominceranno domani mattina. L’indomani, anche se in una data inconsueta, ci sarà il tradizionale vernissage di Villar Perosa, mentre sabato si fa di nuovo la valigia e si si parte alla volta di Israele, dove domenica alle 20.45 a Tel Aviv è in programma l’ultima amichevole pre campionato, contro l’Atletico Madrid.