I grandi gialli del Piemonte

I LADRI NELLE GALLERIE DI PIETRO MICCA

Nel 1957 la città stava iniziando a riscoprire la storia delle antiche gallerie della Cittadella. Il generale Guido Amoretti, principale promotore dell’iniziativa, aveva iniziato le sue ricerche nel 1956 e nel 1958, insieme ad un ampio gruppo di lavoro e con la collaborazione del genio civile, della città di Torino e dell’esercito, riuscì a recuperare il sistema di contromina della Mezzaluna del Soccorso, con la ben nota scala di Pietro Micca. Va detto, però, che tratti dei sotterranei di Torino, dimenticati per decenni, erano stati già sfruttati per altri scopi. Accadde qualcosa di analogo anche in via Cernaia angolo piazza XVIII Dicembre, dove sorge l’albergo Dock-Milano. Il bar sul lato strada, che aveva lo stesso nome dell’hotel ma diversi proprietari, fu il teatro di questa vicenda.

Il proprietario del bar, quando il giorno precedente aveva aperto il locale aveva scoperto il furto di 60mila lire dalla cassa e da altre 40mila lire lasciate in ripostiglio. Gli agenti del Commissariato Moncenisio, sulle prime, trasecolarono: l’unico in possesso delle chiavi era il proprietario, le serrature non presentavano segni d’effrazione, le finestre erano intatte. Nessuno poteva essere entrato all’interno. O forse no? Si venne a sapere che, sotto l’albergo, c’era un infernotto usato in tempo di guerra come rifugio. Ed ecco il racconto del cronista: «Calatisi nell’infernotto gli agenti avevano una sorpresa: in un angolo c’era una vecchia porta forzata e sgangherata: oltre la porta, come nei romanzi d’appendice, si intravvedeva una galleria buia, di antichissima costruzione.

Gli uomini della polizia, armati di torce elettriche, s’infilavano nella galleria, sprofondata sotto terra d’almeno sette metri. La percorrevano tutta e ad un certo momento andavano a sbucare in un cunicolo-rifugio, nell’area della stazione di Porta Susa. La galleria misteriosa è quella conosciuta comunemente come galleria di Pietro Micca e appartiene a quell’imponente dedalo di sotterranei che verso la fine del ‘600 si dipartivano dalla Cittadella e che erano stati praticati a scopo di difesa militare. I ladri, non digiuni evidentemente dell’antica storia e delle curiosità di Torino, s’erano introdotti nella galleria a Porta Susa, abbattendo un debole muro».