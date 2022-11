I grandi gialli del Piemonte

Il 9 gennaio 1977, alla Pellerina, uno squilibrato intristito per aver ricevuto una multa dai cìvich decise di scacciare il malumore improvvisando una sparatoria al parco: così, un 53enne che stava riordinando il suo orto lungo le sponde della Dora fu colpito mortalmente. Il contadino urbano si chiamava Giuseppe Piazza e abitava alle Vallette: veniva alla Pellerina ogni tanto per coltivare, ma in gennaio poteva soltanto pulire dalle foglie secche e potare qualche ramo.

L’attentatore, un diciottenne, aveva rubato la pistola al poligono di tiro. Ovviamente, non aveva il porto d’armi. Vai a capire perché sfogarsi sparando all’impazzata in un parco. Si giustificò dicendo che, così, avrebbe avuto meno probabilità di fare del male a qualcuno. Ma, come volevasi dimostrare, la folle idea si trasformò immancabilmente in tragedia. Caso volle che lo sparatore si fosse sistemato a poca distanza dall’orto di Giuseppe Piazza, che si raggiungeva da una stradina subito dopo il ponte sulla Dora.

Lo stesso giorno, terrorizzato dall’accaduto, l’uomo si costituì ai carabinieri di Settimo Torinese; al termine dell’istruttoria, nel luglio 1977, fu dichiarato non imputabile perché riconosciuto totalmente incapace di intendere e di volere. Per lui si aprirono le porte dell’ospedale psichiatrico.