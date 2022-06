I grandi gialli del Piemonte

I delitti nelle osterie di Borgo Dora. Le osterie di Borgo Dora sono spesso state teatro di violenze e di omicidi. Sempre dagli archivi settecenteschi, apprendiamo la storia di un omicidio efferato, commesso probabilmente sotto l’effetto di abbondanti bicchieri di vino. «Francesco Follis di Rocco della presente città, soldato nel Reggimento Fucilieri, detto per nome di guerra Turin contumace, inquisito d’omicidio bestiale con colpo di spada nella persona del sig. Cavagliere Losa di Saluzzola cadetto nel Regimento Saluzzo il giorno del 12 luglio 1741 sovra d’un ballo nell’osteria del Ballone al Borgo di Dora».

Il Senato di Piemonte, presa in mano la sentenza del Auditorato Generale di Guerra del 28 agosto 1741 condannò il Follis alla confisca dei beni, «e a dover essere pubblicamente appiccato per la gola sino a che la di lui anima sia separata dal corpo». Nel 1798, infine, un altro caso che fece discutere Torino: siamo negli anni del crollo dello Stato Sabaudo di Antico Regime. Presso un’altra osteria di Borgo Dora, il Leon d’Oro, vennero feriti quattro soldati francesi: Ivo Le Chavrot, Pietro Chatain, Gibert Virlonbis e Francesco Chadalot: questi ultimi due morirono. Cesare Frichignono di Castellengo, vicario di polizia di Torino, si impegnò per assicurare alla giustizia i responsabili, ma non sappiamo se mai vennero presi gli assassini, nonostante le molteplici ricerche.

La stessa osteria del Leon d’Oro fu teatro di un omicidio commesso dai fratelli Luigi e Domenico Malandrino (nomen omen), di 26 e 23 anni: la sera del 27 febbraio 1870 Luigi e tal Giuseppe Ferrero, detto Basil, ebbero una violenta lite: i due fratelli Malandino si scagliarono contro il malcapitato ferendolo tre volte all’addome con un coltello. Il poveretto morì il primo marzo successivo e i due Malandrino vennero condannati ad un anno di carcere.