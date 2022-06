I grandi gialli del Piemonte

La pizzeria Marechiaro, in via San Francesco d’Assisi all’incrocio con via Pietro Micca, è stata teatro di una violenta sparatoria il 2 febbraio 1977; nello scontro a fuoco fu ferito gravemente il commissario Vincenzo Rosano, da alcuni mesi alla Squadra Mobile di Torino, che era fuori servizio e, insieme ad un collega, poco dopo le 21.00, si era recato in pizzeria.

Mentre si sedeva, riconobbe ad un tavolo presso di lui Angelo Santonocito, 22 anni, pregiudicato appartenente al clan dei Catanesi, appena evaso dal carcere. Rosano, afferrata la pistola, si avvicinò al tavolo intimando la resa: “Sono un commissario, non muovetevi, alzate le mani e mettetevi contro un muro!”.

Ne seguì un rapido e violento scontro a fuoco. Il commissario fu ferito nella regione cardiaca e al femore. Morì qualche giorno più tardi, il 9 febbraio. La sua figura merita una menzione particolare: nato a Larino (CB) il 3 aprile 1944, celibe, destinato alla Questura di Torino per il previsto tirocinio il 20 maggio 1976, lavorò presso la Squadra mobile. Dopo la morte, fu insignito della medaglia d’oro al valor civile; gli sono stati intitolati i laboratori di genetica e chimica della scientifica di Torino.