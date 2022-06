I grandi gialli del Piemonte

La barriera di San Paolo, posta un tempo all’incrocio tra le vie Monginevro, Vigone, San Paolo e il corso Ferrucci, è il teatro di una dimenticata storia del crimine torinese. I protagonisti della vicenda si erano riuniti in un’osteria appena oltre la barriera: va precisato che i borghi che sorgeranno al di fuori della cinta daziaria, in corrispondenza di queste barriere, ne prenderanno il nome, come la Barriera di Milano, la Barriera di Nizza e la Barriera di San Paolo, o borgo San Paolo, che nascerà sul finire dell’Ottocento.

Al tempo della vicenda, uscendo dalla barriera di San Paolo si trovava la campagna, con varie cascine: tra queste, la cascina Monginevro, che darà il nome alla via. I quattro protagonisti della vicenda si erano già trovati nella stessa osteria la notte di Natale: avevano forse litigato con un avventore; fatto sta che, all’uscita dell’osteria, si erano trovati al centro di una sassaiola. Chissà, magari avevano corteggiato una ragazza del quartiere.

La notte di Capodanno, i quattro tornarono all’osteria: con loro c’erano altri compagni, per vendicare l’offesa. Bevvero un po’ troppo: appena usciti dall’osteria fermarono due giovanotti che andavano tranquillamente per i fatti loro e chiesero soddisfazione dell’affronto del giorno di Natale. I due sconosciuti sopportarono con pazienza e rassegnazione le parole e i gesti di minaccia dei giovani ubriachi e, alla fine, riuscirono a svignarsela senza danni, anche se con molta paura.

Capitò allora in mezzo a quella banda tal Carlo Francese, un anziano che stava rincasando. Lo accusarono di essere il traditore della notte di Natale; l’uomo negò, cercò di scappare, ma venne raggiunto e accoltellato alla schiena. Francese riuscì a fuggire, attraversò un campo ma inciampò in un fosso. Venne bastonato senza pietà, ma qualcuno nel gruppo cercò di salvarlo, tirandolo fuori da lì: ormai stremato, Francese trovò rifugio da una vicina di casa. Morì il 4 gennaio 1876 per le ferite riportate.