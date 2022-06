I grandi gialli del Piemonte

Il fatto che la Crocetta fosse stata, fin dalla sua edificazione, un luogo d’élite attirò anche i topi di appartamento. Alcuni di essi, molto particolari: come le sorelle Maraschi, “pizzicate” dalla polizia dopo un appostamento in corso Re Umberto mentre uscivano dall’androne di un condominio con alcuni fagottini pieni di refurtiva.

«Carolina e Margherita Maraschi – riferisce il cronista de La Stampa del 30 ottobre 1913 – «avevano scelto come loro campo d’azione i quartieri signorili in San Secondo: il corso Re Umberto e le vie vicine. Esse cercavano le case più ricche, ove vi fossero le soffitte disabitate, cioè adibite soltanto a ripostigli per gli inquilini degli alloggi sottostanti. Colà riuscivano a salire, senza essere notate, al piano della soffitta e quando avevano trovata quella che loro sembrava suscettibile di scasso, si toglievano dalle calze, dove li tenevano nascosti, gli strumenti del mestiere, e lavoravano con rara abilità».

A essere sorpresa fu la sorella più giovane, Margherita. Quindi, la polizia si recò all’appartamento delle due sorelle, in via Airasca 6, per una perquisizione: anche Carolina, la sorella maggiore, finì con le manette ai polsi.