I grandi gialli del Piemonte

A fine Ottocento, la moda per il magnetismo, lo spiritismo & similia erano assai diffusa, tant’è che proprio a Torino fu fondata la prima Società Spiritica Italiana, nel 1856, poi diventata Società Torinese di Studi Spiritici, che includeva tra i suoi membri anche uomini illustri, come il segretario di Cavour Vincenzo Scarpa. Il caso delle sonnambule svelò però un mondo oscuro ma a tratti quasi grottesco: i magnetizzatori sostenevano di poter indurre delle donne in una specie di trance mistica, uno stato di sonnambulismo semi-cosciente.

In tale stato, ai limiti della realtà, le sonnambule sarebbero state in grado di curare i mali dei malcapitati clienti. Il tutto, durante un rituale nel quale le donne farfugliavano frasi mozze o incomprensibili, nonsense dai quali ognuno poteva capire ciò che voleva;. Questa messinscena sarebbe durata forse ancora a lungo, se due donne – Rosa Frugoni e Giuseppina Delevis – non avessero sporto denuncia dichiarando di essere state “alleggerite” di 150 e 120 lire da Giovanni e Caterina Filippa, nota nell’ambiente come La Leopolda.

Da lì, le indagini permisero di far venire a galla un universo pittoresco ma inquietante al contempo, perché le sonnambule erano donne con evidenti problemi mentali, sfruttate per raggirare clienti disperati. Il processo si svolse dal 28 febbraio al 10 marzo 1890 presso il Tribunale Correzionale, di fronte a un pubblico incredibile che sgomitava per entrare nell’aula. Gli imputati erano ben ventidue, i casi di truffa innumerevoli. C’era di che parlarne per giorni e giorni.

Il caso era così particolare da aver attirato l’attenzione pure della stampa internazionale, accorsa a Torino anche perché, per le perizie, fu scomodato nientemeno che Cesare Lombroso.