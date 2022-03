I grandi gialli del Piemonte

Antonio Bruno – questo il nome del celebre Cit ëd Vanchija – l’ultimo dei suoi fratelli – da qui, il soprannome – era originario di Canale, nel Roero. Biondo, di bell’aspetto, Antonio Bruno quando arrivò a Torino andò a vivere nel malfamato quartiere Vanchiglia e qui, sbarcò il lunario iniziando come calzolaio e venditore ambulante di frutta. Tuttavia, si associò presto a una banda di malfattori che tra il 1865 ed il 1868 mise in atto una serie di furti in alberghi, alloggi, negozi, perfino nella sede centrale delle poste.

I furti divennero piccole opere d’arte. Al cambiavalute Guastalla la banda – che presto venne identificata come quella del Cit ëd Vanchija – portò via la cassaforte con dentro centomila lire: lui non si accorse di niente, benché dormisse nella stanza accanto. Una coppia di sposi, venuta a Torino per assistere al matrimonio tra il principe Umberto e Margherita, tornò a casa senza gioielli; il cambiavalute Treves fu rapinato in strada in pieno giorno.

E poi “visitarono” gli alloggi del professor Tancredi Canonico, dei Maineri, dei Perrone di San Martino, di Quintino Sella. La questura lavorò giorno e notte per acciuffare ‘l Cit e i suoi; che non erano pochi. Al seguito di Antonio Bruno c’erano decine di uomini, comprese le loro donne. Pare che, per ingannare la polizia, girassero vestiti di tutto punto, in abiti eleganti; e le loro donne non erano da meno.

Nel 1868, infine, i poliziotti braccarono alcuni membri della banda nell’osteria del Pesce d’oro di Moncalieri. Riuscirono a identificarli perché il maggiore Domenico Cappa riconobbe uno dei lestofanti, tale Rivolta, all’albergo del Cavallo Grigio di via Roma, a Torino. Ebbene, catturato il Rivolta, ottenne la confessione dei nomi dei componenti della banda e la soffiata che quella sera si sarebbero trovati in quella certa osteria di Moncalieri.

Antonio Bruno, tuttavia, accortosi dell’arrivo della polizia, si lanciò dalla finestra del primo piano dell’osteria e scomparve nella notte. Gli investigatori erano sulle sue tracce; lo seguirono fino alla stazione di Vaglierano, ma anche qui Antonio Bruno fu più scaltro e sfuggì alla cattura. Alla fine, lo condannarono in contumacia e poi la condanna andò in prescrizione: nessuno lo catturò mai.