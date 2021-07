I grandi gialli del Piemonte

IL “CASO DIABOLICH”

Ha ispirato un personaggio dei fumetti e ha reso Torino una città celebre nel mondo per il crimine. È il caso Diabolich, giallo complesso e reso ancora più enigmatico dalla sagacia del suo artefice, che giocò a provocare la polizia con una serie di messaggi cifrati. La vittima: Mario Giliberti, giovane operaio pugliese di 28 anni, che viveva da solo in un piccolo appartamento di via Fontanesi 20, al pianterreno, nel retrobottega di un calzolaio.

Tutto iniziò con lo squillo di un telefono. Il 24 febbraio 1958 una telefonata anonima a La Stampa Sera annunciò: «Ho ucciso un uomo sulla via di Po». Tuttavia, visto che alla telefonata non ci fu seguito – nessun articolo uscì il giorno 25 – l’assassino si prese la briga di inviare al Commissariato di Borgo Po ed alla redazione del giornale un messaggio in due parti, la prima delle quali scritta con la tecnica dell’acrostico. Insomma, il killer, che si firmava Diabolich, inviava un suggerimento alla polizia ed ai giornalisti.

Era il 26 febbraio e ormai il portinaio di via Fontanesi 20 aveva già scoperto il corpo. Il caso, come è naturale, ottenne una vastissima eco mediatica. Gli inquirenti iniziarono ad indagare senza sosta, analizzando i molti elementi nelle loro mani, comprese le lettere dell’assassino. Entrambe erano scritte con carta carbone. Entrambi gli originali erano quindi ancora nelle mani del killer, che giocava a confondere le idee.

Venne fuori che l’omicida aveva preso in prestito il suo nome dal protagonista di un romanzetto che nell’originale americano si chiamava proprio «Diabolic» (senz’acca) e che nella traduzione italiana era diventato «Uccidevano di notte». Autore, un italiano di nome Italo Fasan, che scriveva con lo pseudonimo di Bill Skyline. L’enigmista di Torino ottenne un’eco mediatica senza precedenti. Parlarono di lui anche all’estero: Diabolich ottenne l’attenzione dei giornalisti francesi, inglesi, americani. Anche i mitomani ci misero del loro, inviando decine di lettere alle redazioni con i messaggi più disparati; tante da costringere ad un superlavoro i grafologi che dovevano aiutare a scovare il colpevole. Ad oggi, il caso di via Fontanesi resta ancora irrisolto.