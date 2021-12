I grandi gialli del Piemonte

IL DELITTO DI VIA PATTONERA

Per ricostruire la storia del delitto della Val Pattonera bisogna risalire alle otto di sera dell’11 febbraio 1846, quando cinque individui assai poco raccomandabili e armati di coltelli, sciabole e pistole, sono avviati alla volta della collina torinese. Attraversano il ponte sul Po, percorrono un breve tratto sulla strada per Moncalieri, incontrano un sesto complice, poi svoltano tutti a sinistra e salgono su per il colle, diretti ad una solitaria casa di campagna, una vigna abitata dalla signora Teresa Santi, vedova Donò, da un suo servitore e da un giovane vaccaro. I briganti si presentano fingendosi dei carabinieri, e con quella divisa riescono a farsi aprire la porta, ma il servitore della donna si accorge ben presto dell’inganno e cerca di richiamare l’attenzione gridando «Ai ladri!». Allora i malviventi prima gli sparano un colpo di pistola, che va a vuoto, e dopo lo uccidono con varie coltellate.

Poi, per timore che le sue grida ed il colpo di pistola abbiano dato l’allarme, sentendo i latrati dei cani da guardia, se ne vanno senza depredare la casa. Il servitore ucciso si chiama Martino Ferello. Il perito medico esamina il suo cadavere, trovato a 300 metri dalla vigna, crivellato da venticinque ferite inferte con due diversi coltelli. Questo tentativo di rapina, compiuto da una piccola banda di facinorosi nelle immediate vicinanze di Torino, e l’uccisione di un servitore sono fatti molto gravi. Il Senato di Piemonte emette un Manifesto datato 17 febbraio 1846 nel quale si promettono premi e impunità per chi fornirà informazioni atte a far luce sul terribile misfatto. I colpevoli vengono presto identificati ed arrestati.

Per assaltare la vigna, i ladri avevano fatto due tentativi andati a vuoto. Per due volte, lo stesso servitore li aveva messi in fuga, e forse nella rapina finita in tragedia si era accorto dell’inganno proprio riconoscendo i volti dei lestofanti. Chissà. Di certo, Ferello era davvero fedele alla padrona. Il processo si celebrò nel giugno 1846 dal Senato di Piemonte e il pubblico torinese intervenne numeroso alle udienze. Due imputati furono condannati a morte.