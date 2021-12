I grandi gialli del Piemonte

È il più antico cimitero torinese ancora esistente, quello di san Pietro in Vincoli. È stato fondato nel 1778, un anno dopo l’emanazione della legge che vietava di inumare i cadaveri dei morti nelle chiese. Un caso particolare merita la nostra attezione: quello di Antonio Sismondi, detto Verlino, accusato di rapina con omicidio effettuata il 1° febbraio 1852. Per questo crimine, il Sismondi venne impiccato il 12 marzo 1853 dal solerte boia Pietro Pantoni, aiutato dal nipote Luigi: la sentenza che lo condanna è datata 11 febbraio 1853.

Sismondi ricevette il conforto spirituale di San Giuseppe Cafasso, dei confratelli dell’Arciconfraternita della Misericordia e di Francesco Picca, canonico che descrisse gli ultimi giorni di vita dell’omicida, ricordando che, durante la celebrazione della Messa officiata dal Cafasso, il Sismondi si mise a piangere come un bambino. Poi, avvenne l’esecuzione. Il corpo dello sventurato venne portato al San Pè dij còj dentro una cassa: il feretro era accompagnato dallo stesso Picca, che con sorpresa si accorse che dentro la bara si udiva un sonoro rantolo.

La cassa venne aperta e si scoprì che Sismondi era ancora vivo: respirava ancora ed aveva la schiuma alla bocca. Il cappellano del cimitero, il teologo Carpano, lo fece portare sul suo letto: dalla vicina chiesa dei santi Simone e Giuda (oggi demolita) giunse un vicecurato con l’olio santo, mentre dal Mauriziano accorsero con urgenza dei medici; per salvare il condannato, i luminari dell’epoca applicarono il salasso, rimedio principe ancora all’epoca. E ovviamente il Sismondi morì. Dove non era riuscito il boia, riuscì la medicina.

La vicenda non poteva restare confinata nel semplice alveo dei racconti noir. Il deputato Carlo De Viry sostenne che l’impiccagione era inumana. Carlo Bon Compagni, ministro di Grazia e Giustizia, replicò che la visione del sangue era a sua volta inumana. Anche Luigi Carlo Farini si espresse favorevolmente all’abolizione della pena di morte, così come Lorenzo Valerio; infine, Angelo Brofferio si lanciò in un’accesa difesa dell’abolizione della pena capitale, arrivando a dire che tali condanne sono contrarie al Vangelo e che la società, in tal modo, finisce per sostituirsi a Dio.