I grandi gialli del Piemonte

Fernando De Rosa (1908-1936), socialista, è passato alla storia per aver attentato alla vita del principe di Piemonte Umberto di Savoia il 24 ottobre 1929, a Bruxelles. Nato a Milano, figlio di un artigiano di origine meridionale, il De Rosa si trasferì ancora molto giovane a Torino, dove la madre insegnava. Nel marzo 1923, mentre stava maneggiando una pistola, il giovane ammazzò un suo caro amico, figlio di un principe egiziano, tale Mahmoud Aly Anim. L’episodio avvenne al terzo piano della palazzina di via Cibrario 10, e gli costò tre mesi e 15 giorni di detenzione. Dopo l’attentato al principe Umberto ebbe altri cinque anni di reclusione, poi ridotti alla metà. De Rosa morì nel corso della guerra civile spagnola, cosa che gli fece incontrare l’ulteriore simpatia del nuovo corso politico dopo la guerra. Il Consiglio Comunale di Torino propose l’intitolazione di una via all’attentatore, nel corso di una “informata” di intitolazioni avvenuta nel 1950. La Stampa del 25 ottobre 1950 riferisce che, per la maggioranza social-comunista, De Rosa aveva compiuto «un atto di ribellione morale coronato poi dal sacrificio supremo compiuto dal De Rosa stesso sui campi di Spagna». L’intitolazione vera e propria avvenne però nel 2004: oggi la via si trova nella zona Barca.