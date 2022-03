I Fridays For Future tornano in piazza: il corteo per le strade di Torino

I Fridays For Future tornano a manifestare per le strade di Torino nell’ambito dello sciopero globale per il clima.

“AZIONI URGENTI PER CRISI CLIMATICA ED ECOLOGICA”

Nella giornata di oggi è stata organizzata una nuova manifestazione chiedendo azioni urgenti per risolvere la crisi climatica ed ecologica: “In un momento in cui sembra più che mai che gli interessi economici ed espansionistici siano gli unici a muovere la politica globale, è fondamentale scendere in piazza per chiedere un’azione collettiva urgente e unitaria, per una società diversa che vada verso la decarbonizzazione e la defossilizzazione, nonché verso una demilitarizzazione”, si legge nel volantino della manifestazione su Facebook.

LE TAPPE DEL CORTEO

Il corteo è partito alle ore 10 dopo un ritrovo dei gruppi di giovani in Piazza XVIII dicembre. Attraverserà corso Bolzano, corso Vittorio, corso Re Umberto e via Pietro Micca per raggiungere come destinazione finale, intorno alle 13.30, piazza Castello.