I Fridays For Future in strada a Torino: prima manifestazione dopo oltre un anno [VIDEO]

I Fridays For Future tornano a popolare le strade di Torino in protesta. Nella mattinata di oggi si è svolto il primo corteo dopo oltre un anno e mezzo di stop a causa della pandemia da Covid: migliaia di ragazzi presenti per far sentire la propria voce contro i cambiamenti climatici.

Il gruppo è partito intorno alle 9.30 da piazza Statuto: tante le tappe in giro per Torino, con quella finale in piazza Castello. Tanti anche gli striscioni e gli slogan, da “non esiste un pianeta B” a “la nostra casa sta andando a fuoco” insieme ai numerosi messaggi scanditi a voce: “Questo è l’anno delle scelte, dello sciopero sul clima e delle elezioni – dicono i ragazzi -. Essere in piazza a manifestare in questi momenti è ancora più importante”.

(servizio: Tonino Di Marco)