I fantasmi di Italia ‘61. Da Torino Esposizioni al Palazzo del Lavoro

Non serve una macchina del tempo per andare incontro ai fantasmi. Basta prendere la metropolitana in direzione Bengasi e accettare come un paradosso che il nome della fermata appena inaugurata oltre il Lingotto, dopo quasi un decennio di lavori, porti il nome di Italia ’61-Grattacielo della Regione. Un connubio di vergogne, un suggello perfetto. Opere infinite o terminate con estrema lentezza, che si affacciano sui ruderi di capolavori monumentali per cui sarebbe giusto gridar vendetta. Le glorie erette per celebrare la Torino del lavoro con la “L” maiuscola. Quella di un milione di abitanti e un esercito di operai che sessant’anni fa conquistavano gli onori del mondo per l’esposizione dedicata al Centenario d’Italia e all’Uomo al Lavoro. Sembrano sostenersi a vicenda, puntellando ciò che resta della memoria di Italia ‘61, quegli avanzi di architettura geniale agonizzanti nel degrado e coperti, quasi con pudore, da una natura troppo generosa nel dare l’unica sfumatura di vita all’oblio del grigio. Non fosse per questo o per gli alberi non curati al punto da aver allungato i rami quasi a tuffarsi nello stagno, lo sguardo sarebbe su una apocalisse. La condanna che tocca al Palazzo del Lavoro e a Torino Esposizioni, capolavori a firma di Pier Luigi Nervi che il mondo ci invidia e nessuno sembra aver mai considerato come un’eredità da difendere. Chi ha già i capelli bianchi da un pezzo, passeggia con rammarico lungo i viali dei giardini che portano al lercio laghetto, ormai appannaggio di qualche papera o delle cornacchie, con la sua acqua putrida e la stella spenta. Ciò che resta della monorotaia non è più d’uno scheletro sghembo, come un dente marcio nella bocca di un vecchio. «Era una festa farsi portare qui da bambini» racconta Piero, mentre si ripara gli occhi dal sole e prova a guardare oltre le transenne che circondano Palazzo del Lavoro. Nemmeno si è accorto che, proprio a due passi da lui, c’è una targa del Comune che lo segnala come il monumento storico. A chi? Viene da domandarsi. Forse a qualcuno che finisse qui per sbaglio. E, viste le condizioni del monumento, si sentirebbe preso in giro davanti a quella lapide in italiano, inglese e francese. «L’edificio misura esattamente 100 metri per 100 metri – c’è scritto -. Interessanti dal punto di vista dell’innovazione tecnologica sono gli snelli pilastri a fungo prefabbricati che sostengono la copertura del salone centrale». Da qui basta un passo per raggiungere Moncalieri e l’autostrada, lungo quello che oltre mezzo secolo fa nasceva come “boulevard” di ingresso a Torino. Non è cambiato molto, solo che a salutare l’arrivo in città, ora, sono gli spettri. Gli stessi che si incrociano intorno al Palavela, con la sua insegna scrostata o a Torino Esposizioni, vero e proprio buco nero nel cuore del Valentino. Accanto a un ospedale da campo costruito in fretta e furia per il Covid, sotto le volte del Quinto Padiglione. Altro schiaffo alla memoria, abbandonato prima di essere convertito in parcheggio per automobili che, oggi, nemmeno si fabbricano più.