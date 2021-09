I duelli di Torino-Lazio: Da Cairo contro Lotito ai 2 fratelli Milinkovic

È una questione di famiglia, specialmente adesso che Vanja è diventato protagonista e titolare indiscusso. Domani sera (fischio di inizio alle 18:30) ci sarà un vero e proprio derby a casa Milinkovic-Savic: il teatro sarà il Grande Torino, di fronte Toro e Lazio. E il portiere sfiderà il fratello centrocampista Sergej, che in questa stagione ha già segnato all’esordio in campionato. Non sarà un confronto inedito, i due avevano giocato uno contro l’altro nel 2018: Vanja subì addirittura quattro gol, e domani cerca la rivincita. Anche perché questa volta arriva all’appuntamento con una consapevolezza diversa, oltre alla fiducia di un tecnico che crede in lui e alle recenti prestazioni convincenti. Ivan Juric non ci ha pensato due volte a piazzarlo titolare e fino a oggi ha avuto ragione nella scelta delle gerarchie, il portiere sta rispondendo “presente”: tra Salernitana e Sassuolo, zero gol subiti e due “clean-sheet” consecutivi, segno che lo stesso estremo difensore serbo sta crescendo sotto tutti i punti di vista pur con qualche amnesia.

Guerra dei tamponi

Ma il confronto tra granata e bianconcelesti riporta alla mente anche le feroci polemiche dell’anno scorso, non solo all’andata ma anche al ritorno. Perché nella sfida del Grande Torino ci fu il “giallo” del tampone di Immobile, considerato negativo in Italia e regolarmente in campo ma con il giocatore bloccato per le sfide internazionali. E poi, al ritorno, il club di via Arcivescovado venne bloccato dall’Asl per il focolaio di Covid scoppiato al Filadelfia, con tanto di accuse provenienti dalla Capitale. La gara venne poi recuperata tra la penultima e l’ultima giornata, con i granata di Davide Nicola a conquistare il punto decisivo per la matematica salvezza, ma in tribuna e sui social volarono parole grosse: prima in tribuna tra Cairo e Lotito, poi su Instagram tra il presidente granata e lo stesso Immobile, accusato di essere un simulatore. «Non ho alcun tipo di problema con Cairo, appartengo ad un’altra categoria di persone e guardo avanti senza pensare troppo al passato» ha detto il presidente biancoceleste ieri a poche ore dalla gara. Domani il primo confronto dopo il caos dell’anno scorso, mentre in estate il Toro ha già battuto la Lazio: nella corsa a Josip Brekalo, infatti, hanno trionfato Cairo e Vagnati, dopo che la Lazio lo aveva cercato il calciatore con una certa insistenza. E proprio il croato è il grande favorito per una maglia da titolare per la gara di domani sera, visto che quasi sicuramente Pjaca non sarà a disposizione.

Sfida rinviata

C’è anche chi, invece, non potrà nuovamente affrontarsi per vedere chi è più forte: Immobile non sfiderà Belotti, il Gallo continua a essere indisponibile a causa di problemi fisici. Così, il duello in chiave azzurra non ci sarà, e i due amici si vedranno soltanto a distanza, all’esterno del campo da gioco. Belotti, infatti, continua ad avere nel mirino il derby (già esauriti i biglietti in Maratona) contro la Juventus: nei prossimi sette, otto giorni si avranno le risposte definitive su una sua presenza nella stracittadina del prossimo 2 ottobre.