I dipendenti vanno in pensione e il Comune non può sostituirli

Il Comune di Pinerolo cerca personale. Dal 2020 ha infatti mandato in pensione una ventina dei suoi dipendenti. Dipendenti che però a causa di una norma del 2009, non ha potuto sostituire nel turn over. «C’è una regola che vincola le assunzioni alla sostenibilità della spesa – spiega il sindaco Luca Salvai -. È un sistema a fasce, nel 2020 avevamo un valore che ci collocava in una fascia per cui non avremmo potuto assumere».

Il risultato è che il Comune di Pinerolo a partire dal 2020, con una pandemia di mezzo, ha perso il 10% dei suoi dipendenti, passando da 220 a 200. L’ente avrebbe avuto anche la disponibilità economica per assumere, ma non ha potuto farlo. Nel 2016 i dipendenti del Comune di Pinerolo erano 219 più sei dirigenti, mentre a dicembre 2021 erano 192 (di questi 189 a tempo indeterminato, tre contratti di formazione e lavoro, di cui due come agenti di polizia municipale ) cui si aggiungono cinque dirigenti. «Solo da quest’anno possiamo di nuovo riassumere. Tramite concorso prenderemo in tutto 12 persone. Ci darà una boccata d’ossigeno sul carico di lavoro».

Nella conferenza stampa in cui spiegava le ragioni delle sue dimissioni, poi revocate, il sindaco aveva infatti sottolineato il grande stress cui erano sottoposti gli uffici del Comune anche a causa della carenza di personale. «Abbiamo bisogno di operai, da un anno manca il comandante dei vigili. Fino a gennaio siamo stati senza dirigente della segreteria». Le nuove assunzioni daranno un po’ di respiro ma non bastano. Per questo il Comune di Pinerolo ha aderito all’iniziativa dell’Associazione per la Sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali per il reclutamento di altro personale dal territorio. I cittadini potranno partecipare a una selezione pubblica che sarà aperta fino al 12 maggio. La procedura consente di entrare a far parte di un elenco di idonei per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato nei comuni aderenti, dal quale anche il Comune di Pinerolo potrà attingere in base alle necessità. 15 diversi profili in ambito amministrativo, tecnico, contabile, informatico, sociale e di vigilanza, sia di categoria D (che ha come titolo di accesso la laurea) sia di categoria C (che richiede il solo diploma). La gestione della selezione avviene in via telematica: per poter essere inseriti negli elenchi di idonei all’assunzione nei Comuni, occorre superare una prova selettiva di 60 quiz. «Spero che i cittadini rispondano numerosi al concorso. In questo modo potremo selezionare dalle graduatorie persone del territorio invece che da altre regioni e per questo saranno più invogliate a restare». L’invito del Comune è in particolare rivolto a giovani diplomati o laureati e in generale a tutte le persone interessate a lavorare nei Comuni.