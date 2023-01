I corsi di “Telefono Amico Torino”: «Servono sempre più volontari»

A partire dal 16 febbraio 2023 “Telefono Amico Torino” organizza un corso gratuito di comunicazione per diventare volontari dell’associazione. Il programma prevede 12 incontri, ogni giovedì dalle 20.45 alle 22.45, sulla piattaforma google meet. Il corso, arrivato all’edizione numero 104, è uno dei fiori all’occhiello dell’associazione e la presidente Maria Assunta Fazio lo commenta così: «Due volte all’anno Telefono Amico Torino organizza momenti di formazione quanto mai fondamentali per preparare i volontari all’attività che andranno a svolgere. È un corso assolutamente esperenziale in cui non è previsto lo studio di testi e dispense, ma dove risulta invece fondamentale l’attenta e continua partecipazione». Continua la presidente Fazio: «Anche con il ritorno alla normalità dopo il lockdown, le telefonate che riceviamo quotidianamente sono davvero tante, e molte di queste purtroppo rimangono inevase: da qui quindi la necessità di avere con noi sempre nuovi volontari, e che questi siano preparati alle tante e diverse difficoltà delle persone desiderose di ascolto. Una mia speranza è che tra questi nuovi volontari ci siano soprattutto tanti giovani: le loro sensibilità, infatti, possono fare davvero la differenza». Il percorso di Telefono Amico Torino permette di sperimentare le proprie capacità nella relazione con persone completamente sconosciute che stiano vivendo momenti di difficoltà e di fragilità e, nello stesso tempo, di condividere con un gruppo l’impegno per un servizio di volontariato. L’obiettivo del corso non è solo quello di formare nuovi volontari, ma anche di fornire gli strumenti per poter interagire meglio con sé stessi e con gli altri nella vita quotidiana. La prima parte del percorso verterà principalmente sulla comunicazione. La seconda parte, invece, si focalizzerà maggiormente su quello che significa il servizio di volontariato presso l’Associazione. In un mondo dove anche nelle emozioni vige l’imperante legge di mercato del “dare per avere” Telefono Amico Torino chiede paradossalmente di essere egoisti, di volersi bene (info corso@mondox.cloud).