I conti in tasca al “predone” del lusso che fa incetta di palazzi e grand hotel

(Seconda parte)

Alla fine di novembre 2019, Bernard Arnault divenne per alcune ore l’uomo più ricco del mondo. Dopo l’acquisto dell’azienda americana di alta gioielleria Tiffany, il proprietario del gruppo Lvhm, che controlla un capitale valutato di 109,5 miliardi di euro, è salito in cima alla lista delle grandi fortune della rivista Forbes.

Tra i più ricchi al mondo

Una variazione del prezzo delle azioni lo ha poi portato alla seconda posizione, sotto la testa di Amazon, Jeff Bezos (113 miliardi), ma leggermente al di sopra del magnate dei computer Bill Gates (106.700 miliardi). Nonostante questa battuta d’arresto, Arnault è salito sul podio che, solo pochi anni fa, guardava da lontano. Come spiegare l’ascesa di un imprenditore che, solo tre anni prima, era rimasto bloccato in quattordicesima posizione?

L’ascesa improvvisa

Arnault possiede il 47% delle azioni dell’impero Lvhm e i suoi 75 marchi, il cui valore di borsa sarebbe aumentato complessivamente del 57% dall’inizio del 2019, secondo la rivista Challenges. All’inizio del 2019, la fortuna di Arnault non ha nemmeno superato i 60 miliardi, ma le cifre record che spera di battere il gruppo, in attesa della pubblicazione dei suoi risultati nel primo trimestre del 2020, hanno poi modificato radicalmente la situazione.

Oltre a controllare marchi storici come Dior, Louis Vuitton o Givenchy, Arnault possiede il 2% dell’azienda di lusso Hermès e l’8% di Carrefour, senza contare una collezione di arte contemporanea, che è parzialmente esposta alla Louis Vuitton Foundation di Parigi.

Raffica di acquisizioni

Il milionario ha superato anni fa la famiglia Bettencourt, proprietaria di L’Oréal, e i fratelli Wertheimer, che controllano Chanel, nella lista dei più ricchi di Francia, marchi che poi ha comprato. L’acquisto di Tiffany risponde all’insaziabile appetito di acquisto che Arnault, considerato come una vero “predone” nel settore della moda, ha dimostrato da quando, nel 1984, prese il controllo del gruppo Boussac, ex proprietario di Dior, che era allora sull’orlo della bancarotta. Per non parlare delle acquisizioni in Italia: dalle pregiate lane di Loro Piana, il Cortile della Seta in via Moscova a Milano a Bulgari (palazzo compreso), il Grand Hotel Cipriani a Venezia, due alberghi a Taormina, alcune ville medicee e la maison di Emilio Pucci.

Lo stile predatorio

Anni dopo, nel pieno boom delle concentrazioni commerciali, il nuovo leader acquistò Loewe, Berluti, Kenzo, Guerlain, Fendi, Donna Karan, Sephora, Marc Jacobs, il grande magazzino Le Bon Marché e La Samaritaine, moltiplicando il valore del gruppo Lvhmper quindici. Più di recente, ha firmato un accordo con Stella McCartney, una transfuga del gruppo Kering, che controlla François Pinault. Tiffany era nel mirino da qualche tempo. «È un mito per gli americani e anche per tutto il mondo», aveva dichiarato alla fine di novembre 2019 alla radio francese Europa 1, concetto che ha sempre ribadito.

Dopo l’Europa, l’Asia

Tra i suoi progetti di sviluppo del marchio, Arnault prevede di rafforzare la sua implementazione in Europa e in Asia, dove Lvhm è particolarmente forte. «Dovrebbe migliorare l’essere più desiderabile a lungo termine. I risultati economici sono una conseguenza, ma non dovrebbero essere un obiettivo», ha affermato il “predone” in un’intervista intervista. Con questa operazione, però, Arnault ha cercato anche di rimediare ad alcuni fiaschi.

I problemi con il fisco

Ad esempio, il suo tentativo di esilio fiscale in Belgio nel 2013, quando ha chiesto la cittadinanza al Paese vicino per sfuggire alle tasse. Ha finito per rinunciare, anche se l’episodio ha danneggiato la sua immagine e quella del suo gruppo. Anche l’acquisto di Hermès nel 2014, gli è costato una multa di otto milioni dall’amministrazione francese. A medio termine, Arnault, 72 anni, deve anche risolvere la spinosa questione della sua successione, una questione tabù di cui nessuno vuole parlare.

La successione e i figli

Lvhm è soprattutto un’azienda di famiglia. I cinque figli di Arnault lavorano nel gruppo e almeno due sembrano ben posizionati per assumere la leadership. Nel 2018, Arnault ha nominato suo figlio Antoine, 42 anni, responsabile dell’immagine e della comunicazione dell’azienda, dopo essere stato Ceo di Berluti, il marchio italiano di pelletteria fondato nel 1895. Il figlio di Arnault, sposato con la filantropa russa Natalia Vodianova, da allora occupa una posizione strategica e appare in tutti i pool successivi. Fino ad ora, la migliore posizione sembrava quella della figlia maggiore, Delphine, 45 anni, attuale vicepresidente di Louis Vuitton e responsabile del premio Lvhm, sposata con il finanziere piemontese e principe degli spumanti Alessandro Vallarino Gancia. Anche i tre figli più piccoli di Arnauld, nati dal suo secondo matrimonio con la pianista canadese Hélène Mercier (Arnault è un pianista dilettante, nonché un convinto fan di Chopin), lavorano nel gruppo. Alexandre, 28 anni, dirige la ditta di valigie Rimowa , che Lvhm ha acquistato nel 2016. Frédéric, 25 anni, ha una posizione presso la società di orologi Tag Heuer. Nel frattempo, suo figlio minore, Jean, nato nel 1998 ha già svolto uno stage sull’ammiraglia del gruppo: il negozio Louis Vuitton negli Champs Elysées di Parigi.

Le origini di Bernard

Bernard Arnault è nato nel 1949 a Roubaix, in Francia. Si è laureato in ingegneria nel 1971 e il suo futuro sembrava legato alla società di ingegneria civile, Ferret-Savinel, di proprietà di suo padre che Bernard decise di vendere nel 1979. Sei anni dopo acquisì la sua prima azienda di beni di lusso, la Finacière Agache. Quindi prese il controllo di Boussac Saint–Frères, Christian Dior e i grandi magazzini Le Bon Marché. Fu la prima pietra di quello che sarebbe diventato il gruppo Lvhm, il polo del lusso più grande al mondo che ora vive il periodo più delicato: la successione.