Torino, i carabinieri interrompono un party nella villa di McKennie: anche Arthur e Dybala tra gli ospiti

Sorpresa: tre calciatori della Juventus in un party interrotto dai carabinieri. E’ successo ieri sera, intorno alle 23:30, quindi ben oltre il coprifuoco: i militari dell’Arma sono intervenuti dopo aver ricevuto la segnalazione di una festa in una villa in collina, a Torino.

Si trattava dell’abitazione del centrocampista della Juventus McKennie e tra le dieci persone che partecipavano al party – non autorizzato in tempi di covid – c’erano anche Arthur e Dybala. Tutti multati i presenti, ovvero amici e compagne dei giocatori bianconeri.