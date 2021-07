I carabinieri arrestano due uomini per violenza ed evasione

Due persone sono state arrestate dai Carabinieri a seguito di controlli sul territorio per contrastare reati contro il patrimonio e la persona.

A Villafrancra Piemonte, hanno arrestato un uomo di 39 anni, domiciliato a Volvera, per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia. L’uomo, nella serata di ieri, ha aggredito l’anziana madre di 73 anni e la sorella di 53. L’intervento dei Carabinieri della Stazione di Villafranca Piemonte è prontamente intervenuta e arrestando l’uomo.

A Torino, più precisamente in via Sospelo, quartiere Barriera Milano, invece i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno fermato o in strada un marocchino di 21 anni, risultato poi evaso dagli arresti domiciliari. È stato arrestato per evasione.